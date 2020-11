Mañana martes, 3 de noviembre, día de las elecciones generales en Puerto Rico, los centros comerciales permanecerán cerrados, aunque algunas cadenas de tiendas, restaurantes y supermercados abrirán sus puertas en horario regular o parcial.

Como el resto de los malls, Plaza Las Américas y Plaza del Caribe estarán cerrados ese día, pero la cadena Macy’s estará en operaciones todo el día, desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

De igual modo, en Plaza las tiendas Sears y Sears Brand abrirán este martes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y los restaurantes Applebee’s, P.F. Chang’s y The Cheesecake Factory lo harán a las 11:00 a.m. Applebee’s cerrará a las 10:00 p.m. y los otros dos a las 9:00 p.m.

Mientras, en Plaza del Caribe estarán en operaciones los restaurantes P.F. Chang’s, Romanos Macaroni Grill, Sizzler y Longhorn Steakhouse, así como otros cuatro en el área del “food court”, a saber: Subway, Flamers, El Mesón Sándwiches y Marco’s Pizza. Todos ellos abrirán en horario regular.

En The Mall of San Juan estarán abiertos todos los restaurantes, también en horario regular, pero las tiendas permanecerán cerradas. Los seis restaurantes de dicho mall son: Tijuana’s Bar & Grill, Vin’Us, Il Nuovo Mercato, Metropol, Burger & Beer Joint y Starbene Caffé. Todos cuentan con terrazas al aire libre.

En el Mayagüez Mall solo abrirán el supermercado Pueblo, los restaurantes “free standing” y la megacadena Walmart, informó su vicepresidente Eduardo Villamil.

De hecho, todas las tiendas Walmart, Sam’s Club y supermercados Amigo operarán el martes en horario regular. Asimismo, las Best Buy de Hato Rey y de Plaza Río Hondo en Bayamón también estarán abiertas.

De igual forma, todas las Home Depot operarán en horario regular. La cadena de farmacias Walgreens también estará en operaciones, así como varias farmacias de comunidad.

Por el contrario, las cadenas Burlington, JCPenney, Marshalls, T.J.Maxx, Pepe Ganga, y Rooms to Go, entre otras, permancerán cerradas ese día.

En cuanto a los supermercados, muchos abrirán, varios de ellos en horario especial, y otros permanecerán cerrados. Por ejemplo, la mayoría de los Econo abrirán el martes entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m., pero cerrarán en o antes de las 5:00 p.m., y algunos tan temprano como a la 1:00 p.m. como Trujillo Alto o a las 2:00 p.m. como San Lorenzo.

La cadena Econo aconseja a los clientes que llamen a su supermercado favorito antes de visitarlo para confirmar a qué hora cesará operaciones. “El horario de cada tienda es sujeto a cambios y puede variar de acuerdo al tráfico de clientes”, dijo la empresa.

De los 63 Econo, 11 de ellos permanecerán cerrados, entre ellos los de Barranquitas, Cabo Rojo, Humacao, Lares, Naranjito y Toa Alta.

En el caso de Selectos, todas sus tiendas estarán abiertas, excepto Selectos de Hatillo que estará cerrada, indicó Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena.

Mientras, todos los SuperMax abrirán desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. confirmó el presidente José Revuelta.

Supermercados Agranel abrirá 38 de sus 40 establecimientos, solo dos permanecerán cerrados: Orocovis y Toa Alta. La mayoría operará en horario regular, según Félix Aponte, presidente de la cadena, mientras cinco tiendas cerrarán a la 1:00 p.m.

De otro lado, este martes, 3 estará en vigor la Ley Seca, por lo que los establecimientos, incluyendo supermercados y restaurantes no podrán vender ni despachar -ni siquiera de forma gratuita- bebidas alcohólicas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Los que incumplan este estatuto podrían enfrentar multa de hasta $5,000 y cárcel de hasta 90 días.

Patronos tienen que dar tiempo a sus empleados para votar

Los establecimientos que estén en operaciones el martes, deben garantizarle el derecho al voto a sus empleados, recordó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos J. Rivera Santiago.

“Le recordamos a todos los patronos que el voto representa la expresión e intención de la voluntad democrática del pueblo, es un derecho fundamental que tiene cada ciudadano”, expresó Rivera Santiago.

El funcionario explicó en declaraciones escritas que el inciso 17 del Artículo 5.1 del nuevo Código Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone que todo empleado público o privado que deba trabajar el día de una votación tiene derecho a un máximo de dos horas con paga para ir a votar durante sus horas laborables, cuando no haya podido votar de forma adelantada y no se haya podido anticipar el conflicto de su jornada de trabajo con los horarios de votación.

“Corresponde a todos los patronos que operan este próximo martes, 3 de noviembre, establecer los horarios y turnos de trabajo de sus empleados, de manera que estos puedan acudir a los Centros de Votación y ejercer su derecho democrático. De existir algún conflicto no anticipado con la jornada establecida, el patrono deberá conceder hasta un máximo de dos horas de licencia con paga a dicho empleado”, explicó el Secretario del Trabajo.

Los patronos que incumplan podrían estar sujeto a una penalidad de hasta $5,000.