Los dispensarios de cannabis han proliferado significativamente en la isla, particularmente en el área metropolitana. Ahora, los proponentes originales del cannabis medicinal alertan sobre una posible saturación del mercado en una industria que ha generado más de $700 millones en menos de diez años.

A meses de cumplirse el sexto aniversario de la legalización del cannabis medicinal en la isla, el número de pacientes ronda los 128,350 y se han establecido tantos dispensarios que podría visitarse uno cada día del año: 326.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el Departamento de Salud no ha cumplido con los análisis de mercado que son requeridos por ley, denunciaron ejecutivos del sector.

Los miembros de la Industria del Cannabis Medicinal (Micam) entienden que el mercado no puede continuar abierto sin que medie un análisis de los dispensarios disponibles, el balance entre la oferta y la demanda y las áreas que todavía no están servidas.

PUBLICIDAD

José Aleczer Rivera, presidente de Micam y dueño de los dispensarios The Health Clinic, señaló que el Departamento de Salud no ha cumplido con realizar una evaluación anual del mercado antes de continuar otorgando licencias. Salud es el llamado a otorgar licencias a pacientes, dispensarios, cultivos y transportadores, entre otras partes de esta industria.

“Hay un cierre temporero en las solicitudes de licencias de dispensarios en lo que publican el estudio, pero las licencias de cultivo siguen abiertas. Hay 47 cultivos operando en Puerto Rico. En todo Florida hay seis cultivos. Tenemos 47 licencias de cultivo con una inversión que sobrepasa los $3 millones cada uno para un cultivo pequeño”, afirmó Rivera al asegurar que este despliegue podría eventualmente afectar el mercado.

Según dijo el abogado, la falta de este análisis anual ha provocado que haya una saturación de dispensarios en el área metro, mientras todavía hay pueblos que no tienen un dispensario.

Seis años en incumplimiento

“La ley establece que todos los años la Junta Reglamentadora (del Departamento de Salud) debe publicar una radiografía de la industria donde se pueda ver la relación entre pacientes y licencias, los pacientes que renuevan”, dijo. “Al día de hoy, no se ha publicado eso ni una sola vez. El resultado es la saturación en el área metro, la desproporción en dispensarios para el resto de la isla. Además de las 326 licencias operando, hay 300 licencias más pendientes de aprobación”.

La cantidad de pacientes de cannabis medicinal ha crecido de manera exponencial desde que se aprobó la legislación y el reglamento en 2017. El primer año, en 2018, había 12,506 licencias. Al presente, ese universo ha crecido poco más de 10 veces hasta alcanzar unos 128,350 pacientes de cannabis medicinal con licencia en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Dicho de otra forma, si el universo de pacientes se dividiera por el número de dispensarios en la isla, cada uno atendería apenas 393 pacientes.

En contraste, a manera de ejemplo, en Puerto Rico operan unas 750 farmacias independientes para servir una población de 3.2 millones de personas, lo que supondría, en promedio, unos 4,266 pacientes por farmacia independientes.

Negocio lucrativo

En dólares y centavos, desde la legalización del cannabis medicinal, el sector ha vendido unos $716 mllones, según Salud.

Ese volumen se ha traducido en cientos de millones de dólares en recaudos para el Departamento de Hacienda.

Entre julio y febrero de este año, Hacienda ha recibido $15.9 millones producto de la venta de cannabis medicinal. Para la misma fecha el año pasado, el recaudo fue de $20.5 millones y el año anterior – también entre julio y febrero – recogieron $22.5 millones. Ese año fiscal, (2021) ha resultado ser el de mayor cantidad de recaudos en la venta de cannabis. Se recogieron entonces $35.8 millones. En total, Salud informó que de acuerdo con Hacienda, estas ventas han dejado $114.5 millones al fisco.

A pesar de este volumen de ventas, Rivera aseguró que “muchos dispensarios” han quebrado por la proliferación de tiendas en años recientes. Recordó que, por tratarse de una legislación estatal sin aval federal, estos negocios no cualifican para ayudas del gobierno, además de que tienen gastos particulares, como la seguridad y el costo de las licencias para operar.

Su estimado es que la inversión para abrir un dispensario es de $250,000.

PUBLICIDAD

“Para que sea una operación viable, tienes que tener un mercado que la consuma”, dijo. “La gente dirá que el negocio se regula solo, pero el gobierno recibe $25,000 por cada dispensario y la responsabilidad del gobierno es aprobar licencias bajo los parámetros que dice la ley. No debe haber problema con decir que un municipio necesita dispensarios, pero no la calle Loíza donde hay 12 dispensarios. Al final, el que va a sobrevivir es el que tenga grandes bolsillos de capital para aguantar”.

La respuesta de Salud

Arlene Questell, directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, dijo por su parte que, según el reglamento, que ya publicaron una solicitud de propuestas para realizar un estudio del mercado.

“No puedo decir que hay saturación porque no se ha hecho un estudio que tome en cuenta todos los valores necesarios para restringir o no la cantidad de establecimientos. Las ventas han ido en aumento año tras año. La competencia es sana. Como Departamento de Salud, lo que queremos es que el paciente tenga el mejor producto al mejor precio posible”, dijo.

Agregó que hay 17 municipios donde no hay dispensarios.

“Sí hay oportunidad de crecer porque hay municipios que no tienen dispensarios y creo que tenemos la oportunidad de crecer”, afirmó. “Hay una gran cantidad de dispensarios en el área metro. Pero eso no significa saturación. En el área metro, no solo en San Juan, pero en toda el área metro, hay 137 dispensarios”.

Reconoció que hay varios dispensarios que han cerrado, aunque recordó que ninguno puede cerrar por más de un año sin perder la licencia.

PUBLICIDAD

“Algunos cierran por un espacio de tiempo, que no puede exceder del año. La mayor parte han cerrado por falta de personal. Vemos las ventas que hacen y ningún establecimiento puede estar cerrado por más de un año sin operar porque se le cancela la licencia”, aseveró. “Esto ha pasado, ante mi consideración, dos veces. Tengo la venta de todos los dispensarios y lo vemos todos los días”.

El estimado de Salud es que hay más de 500 pacientes para cada dispensario en operaciones. Mencionó que en estados como Oklahoma el número de pacientes por dispensario es de 173, mientras que en Hawái, la cantidad de pacientes es de 2,523 por dispensario. Cabildean por el cannabis recreacional

Aun cuando la ley que legaliza el cannabis medicinal se aprobó hace casi seis años, todavía está sobre la mesa el planteamiento de que debe aprobarse el uso recreacional de esta planta.

El representante popular Héctor Ferrer tiene pendiente el proyecto (PC 1191) que busca autorizar el uso controlado de esta planta entre adultos.

“Mundialmente, hay una tendencia a crear un marco regulatorio para el uso adulto controlado para mayores de 21 años y eso hicimos con ese proyecto, que es el paso en la dirección correcta”, dijo Ferrer.

Shadiff Repullo, presidenta de la Fundación Free Juana, opinó que la respuesta a lo que sucede en el mercado del cannabis medicinal no debe ser impedir la llegada de más dispensarios.

Su respuesta, afirmó, es descriminalizar el uso del cannabis.

“Aunque el cannabis es una buena opción para muchos pacientes, es una buena opción para pacientes con dinero. Sacar la licencia es costoso, es el único medicamento que cobra IVU”, afirmó. “La licencia se saca con $25, pero tienes que pagarle al doctor y es un proceso anual. Es un proceso digital y para eso necesitas computadora, acceso a internet. Los id (las identificaciones) son ahora digitales, así es que necesitas un celular con acceso a internet”.

PUBLICIDAD

Dijo que hay planes que lo cubren por reembolso. Por ejemplo, MCS confirmó en declaraciones escritas que cubren el cannabis medicinal en algunos de sus planes desde 2022. Roberto Pando, presidente de MCS Life y MCS Advantage dijo que en Estados Unidos había seis aseguradoras en 2020 que ofrecían la cobertura mientras que en 2021 llegaron a 30.