Los amantes y seguidores de los vinos cuentan ahora con una nueva alternativa para disfrutar y conocer más sobre el mundo vinícola, con el nuevo Wine Club de The House Wine, Beer & More. Esta nueva plataforma les permitirá, entre otros beneficios, tener la experiencia de degustar todos los meses una variedad de vinos especialmente seleccionados por el Master Sommelier Emmanuel Kemiji.

Comenzando en $35 mensuales, el Wine Club cuenta con tres categorías de suscripción: Entusiasta, Fanático y Conocedor. Dependiendo el nivel, cada una de ellas ofrece diferentes beneficios tales como; dos botellas de vino mensuales; videos exclusivos sobre los vinos; y recetas realizadas por un chef reconocido, entre otros.

“El mundo de los vinos siempre ha sido de mucho interés para para los consumidores. Por eso continuamos innovando para presentar nuevas alternativas y ampliar las oportunidades de conocimiento. Estamos muy emocionados, porque para el Wine Club contamos con el reconocido Sommelier internacional, Emmanuel Kemiji, quien personalmente estará a cargo de la selección de los vinos todos los meses”, dijo María Laura Martínez, coordinadora de mercadeo de The House.

Nacido en Estados Unidos, de padres grecochipriotas y españoles, y criado entre España e Inglaterra, Kemiji se convirtió en el 1989, en el 12ª estadounidense y el 58ª en general en aprobar el examen de Master Sommelier en Londres, Inglaterra, y una de las pocos en hacerlo en su primer intento.

El Wine Club es otra iniciativa de The House Wine, Beer & More para presentar nuevas experiencias a los consumidores. Temprano este año lanzaron también el podcast; “Una copa con The House”, disponible en diversas plataformas, en el que se tratan una variedad de temas como vinos, pareos, literatura y gastronomía, entre otros.

El master sommelier Emmanuel Kemiji es el encargado de seleccionar los vinos para los socios del Wine Club

Ubicados en el segundo nivel de SuperMax De Diego, en Condado, Plaza Caparra en Guaynabo y Plaza Guaynabo, The House Wine, Beer & More cuenta con más de 2,180 etiquetas de vino y una amplia variedad de cervezas artesanales y licores. Están abiertos de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Además, cuenta con la plataforma para compras en línea a través TheHouseToYou.com, para recogido o entregas dentro el área metropolitana. Para más información puede acceder www.thehousetoyou.com o en www.facebook.com/thehousepr.com.