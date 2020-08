The Mall of San Juan celebra el mes de septiembre con eventos promocionales y descuentos en tiendas participantes, manteniendo el distanciamiento social, anunció su gerente general, Marnie Marquina.

Marquina indicó que el “September Fest” en The Mall of San Juan contará con ofertas y descuentos en las tiendas durante todo el mes. Las primeras 200 personas que pasen por el Centro de Servicio al Cliente recibirán un “shopping kit”, que incluye una guía de las ofertas de las tiendas, una tarjeta de regalo de algún comercio participante con una cantidad de dinero sorpresa, así como un desinfectante de manos.

“Queremos que nuestros clientes continúen sintiéndose seguros al visitar The Mall of San Juan mientras disfrutan de los descuentos de nuestras tiendas. El ‘shopping kit’ tiene una tarjeta de regalo sorpresa de una de nuestras tiendas que el cliente podrá usar para hacer sus compras”, dijo Marquina.

Señaló además que como parte de la nueva experiencia de compras tras la pandemia, en The Mall of San Juan el cliente puede hacer su orden por teléfono en tiendas participantes y buscar su orden en un área destinada para el recogido, sin tener que bajarse del auto (“curbside pick-up”).

“Continuamos ofreciéndole al cliente alternativas para que pueda realizar sus compras. Ahora el cliente puede llamar a la tienda, ordenar y recoger desde las áreas asignadas con las que contamos. Sabemos que más tiendas se unirán al ‘curbside pick-up’ para brindarle esta experiencia al consumidor”, comentó Marquina.

Asimismo, mencionó que a partir del 14 de septiembre, The Mall of San Juan lanzará el programa “Shop & Dine”, donde el cliente podrá terminar su día de compras en uno de los restaurantes del centro comercial.

Con la compra de $50 o más en cualquiera de las tiendas y en recibos del mismo día, el cliente recibirá un certificado de $25 para usarse en alguno de los restaurantes participantes de The Mall of San Juan.

“The Mall of San Juan continúa siendo un destino de compras y restaurantes. No tan solo contamos con tiendas únicas en el mercado, pero el cliente puede terminar su día de compras en uno de nuestros restaurantes y disfrutar de la excelente propuesta culinaria con la que contamos”, expresó la gerente general. Agregó que esta promoción es válida solo de lunes a jueves, mientras duren los certificados.

Marquina recordó también que en alianza con MMM, el centro comercial continúa con el programa La Hora Dorada todos los martes y jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. hasta 31 de diciembre de 2020.

Los interesados deben registrarse en el Centro de Servicio al Cliente donde recibirán orientación de sus beneficios. De 9:00 a.m. a 10:00 a.m., tendrán un espacio reservado en la terraza, frente a Starbene Caffé. Este espacio estará rotulado para cumplir con todas las reglas de distanciamiento físico y limpieza. Todos los participantes recibirán un café y algún bizcochito gratis, mientras duren.

Mientras, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., podrán ir de compras en un ambiente tranquilo y recibir descuentos en tiendas participantes durante este periodo. No es necesario hacer cita para entrar al centro comercial. Todos los eventos del Club Edad Dorada son libres de costo para personas de 65 años o más.