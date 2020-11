The Mall of San Juan le dará la bienvenida a la Navidad el viernes, 27 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana.

“Le damos la bienvenida al comienzo de esta época navideña con el compromiso de brindar a nuestros clientes una experiencia de compras única, pero sobre todo en un ambiente seguro. Nos sentimos con gran responsabilidad y seguiremos las medidas necesarias e importantes protocolos para la protección y seguridad de nuestros empleados y clientes”, señaló Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Los clientes que visiten al centro comercial durante ese fin de semana de comienzo de la Navidad – que el mall denomina “Blue Friday”-, tendrán la oportunidad de escoger, mientras duren, una tarjeta de regalo de $25 de tiendas participantes al presentar su recibo de compra de $50 en el Centro de Servicio al Cliente. Además, los primeros 100 clientes que presenten el mismo recibo de compras, recibirán adicional una tarjeta de regalo de $10 de gasolina Shell.

Algunas de nuestras tiendas han diseñado eventos en un horario exclusivo para sus clientes ofreciéndoles una experiencia de compras más íntima y segura. De desear más información debe comunicarse directamente con la tienda que desea visitar para conocer todas las opciones disponibles para usted. Para más detalles sobre “Blue Friday” y sus ofertas, puede acceder a: themallofsanjuan.com.

“Estamos anticipando una buena temporada de compras y en este fin de semana de ‘Blue Friday’ esperamos un tráfico saludable, siempre limitando la capacidad según requerido para el centro comercial, tiendas y restaurantes”, agregó Marquina.

De igual forma, The Mall of San Juan reinventó su experiencia de Santa’s Academy que hará su apertura ese viernes, 27 a partir de las 11:00 a.m. Esta vez se llevará a cabo manteniendo el distanciamiento social y de forma segura para que las familias puedan tener su recuerdo de Navidad.

“Hemos reinventado y re-imaginado la experiencia de Santa’s Academy. Nuestro lanzamiento del programa de Navidad este año cuenta con un Santa Claus socialmente distanciado, con mascarilla, marcando un poco el momento que vivimos, y un área modificada donde eliminamos las áreas de contacto y con tecnología limitada. Además, se implementaron los más rigurosos protocolos de seguridad”, enfatizó Marquina.

Asimismo, la ejecutiva explicó que, para eliminar las filas extensas y la aglomeración de personas, todas las visitas para la foto con Santa Claus serán por reservación y cita previa.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados sigue siendo una prioridad y, por razones de seguridad, no celebraremos ningún evento que promueva multitudes y reuniones durante la temporada navideña”, manifestó Marquina, quien añadió que continuará monitoreando cualquier cambio de las ordenanzas locales.