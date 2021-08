Las estrategias de mercadeo a nivel global cambian a pasos agigantados todos los días. Dependen de sistemas, servicios y aplicaciones que faciliten la interacción de las marcas con los consumidores. Este es el caso de la plataforma social TikTok, convertida ya en la aplicación más bajada durante todo 2020 y lo que va de 2021.

Ante el auge que ha tenido la red social de TikTok y el impacto que está cobrando en el desempeño de las marcas, la agencia de la Cruz Group presentó “What marketers need to learn from TikTok’s boom”, una visión estratégica enfocada en cómo esa plataforma está cambiando la manera en la que estas necesitan interactuar para lograr un mayor acercamiento con las personas.

¿Qué respalda esta visión? Al día de hoy TikTok tiene 800 millones de usuarios mensuales activos en el mundo. Esta cantidad de usuarios es responsable de que la aplicación se haya descargado más de 2,000 millones de veces en la tienda de aplicación de Apple y en Google Play. Como dato principal, 41% de los usuarios tienen entre 16 y 24 años, estableciendo claramente que TikTok ha conquistado a los adolescentes y adultos jóvenes. No obstante, la red social ha visto un incremento significativo en el segmento de adultos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En menos de 18 meses, el número de usuarios adultos creció 5.5 veces. Este aumento se ve plasmado en estudios demográficos que posicionan el segmento entre 20 y 29 años en 22.4%, mientras que las personas entre las edades de 30 a 39 ocupan 21.7%. Asimismo, se encuentra participación de personas entre 40 a 49 años de edad con un 20.3%.

Esta realidad lleva a ver cómo 90% de los usuarios acceden a TikTok una vez al día. Y, 9 de cada 10 usuarios accede a la aplicación más de una vez al día. “Al ver estas estadísticas es crucial identificar qué está haciendo TikTok que las marcas deben mirar para buscar como adentrarse en la dinámica y llegar cada vez más a las personas, a sus consumidores”, dijo Santiago Bueno, planificador estratégico en de la Cruz. “En ese sentido, TikTok ha facilitado una plataforma que ofrece a las personas la oportunidad de ser ellos, de ser reales, de disfrutar el momento, de expresarse tal como son, sin retoques o maquillaje que alteren quienes son”, añadió.

Al evaluar qué hace a TikTok tan exitoso, se ve que los consumidores están buscando autenticidad, lo que es verdadero. Se identificaron además quince cosas o temas que a las personas les encanta hacer y, qué las marcas deberían también establecer para acercarse. Entre las principales se destacan: el que les encantan los “trademarks”; cuando la tecnología los sorprende; les encanta defender sus creencias; les encanta hablar de sus costumbres y origen; les encanta ignorar la edad; les encanta apoyar a los pequeños negocios; y, odian los estereotipos.

PUBLICIDAD

“Es vital identificar y entender como una plataforma social como TikTok ha cambiado las reglas de cómo interactuar y llegar a los diversos públicos. TikTok ha puesto en juego la relevancia que tiene ver y escuchar lo que a las personas les gusta. Son datos relevantes que están teniendo un gran impacto en la manera como se están delineando las estrategias de mercadeo hoy día”, dijo Carlos Thompson, presidente de de la Cruz Group.

Sin lugar a dudas, TikTok, provee una plataforma abierta, original y genuina, que facilita a las marcas entender el gusto de sus consumidores, enseñándoles cómo relacionarse con ellos. Está en cada una ver las oportunidades y atemperarse a lo que tanto están proyectando las personas como temas de preferencia e interacción.