Walmart anunció hoy, martes, que sus Ventas del Madrugador (Viernes Negro o Black Friday), que usualmente se celebran el día después del Día de Acción de Gracias, o el 26 de noviembre este año, comenzarán tan temprano como el 3 de noviembre en su portal de Internet.

La empresa, uno de los mayoristas y detallistas más grandes del mundo y la empresa más grande del planeta en cuanto a ganancias, resaltó que optó por comenzar sus ventas del Viernes Negro para minimizar el tiempo de espera para recibir envíos, anticipando reducciones en la disponibilidad de productos y en consideración a las restricciones actuales provocadas por la pandemia de COVID-19.

Además, Walmart intentará reducir, lo más posible, la cantidad de tiempo que los clientes deben esperar por sus envíos luego que el Servicio Postal de los Estados Unidos anunció, el 1 de octubre, que la entrega del correo tardará de dos hasta cinco días más a medida que la agencia implementa medidas para abaratar los costos de su operación.

Walmart comenzará sus ventas especiales, en su portal de Internet, el 3 de noviembre, mientras que los especiales en sus tiendas físicas iniciarán el 5 de noviembre. Si está suscrito al servicio Walmart+ ($98), similar a Amazon Prime, podrá comenzar a pedir productos desde las 3:00 de la tarde del 3 de noviembre; las personas sin suscripciones tendrán que esperar hasta las 7:00 p.m.

Wamart+ también permite recoger sus productos en una tienda local, sin tener que bajarse, al igual que envío gratuito, aunque se desconoce si los envíos gratuitos aplican a Puerto Rico.

En el caso de Best Buy, la compañía reveló hoy, martes, su primera ronda de especiales de Black Friday, mientras que sus periodo de ventas de Black Friday oficial comenzará el 19 de noviembre. Best Buy, como empresa, no permite que los puertorriqueños sometan compras a través de Bestbuy.com, por lo que tendrá que ir a su tienda en Hato Rey para realizar sus compras.

La compañía también ofrecerá, este año, una garantía de precios de Black Friday: cualquier producto que compre estará garantizado de ser el precio más barato que Best Buy puede ofrecer. Si el precio de un artículo que compró durante los eventos de especiales es reducido, puede solicitar un reembolso de la diferencia.

Por último, Amazon comenzó sus ventas del madrugador diarias mediante el portal Epic Daily Deals. El portal es actualizado todos los días con especiales nuevos.

Especiales notables de Walmart

Apple TV de cuarta generación por $79

Apple AirPods de segunda generación por $89

Apple AirPods Pro por $197

Televisor TCL de 55 pulgadas con Roku streaming integrado por $228

Aspiradora inteligente Eufy Robovac 25C por $99

Computadora portátil Hewlett-Packard de 15 pulgadas por $279

Enrutador (router) Netgear Nighthawk (modelo no determinado) por $149

Especiales notables de Best Buy

Estos precios son del portal Bestbuy.com, que no permite que los puertorriqueños realicen pedidos. Por consiguiente, los precios pueden ser distintos cuando visite la tienda.

