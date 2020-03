Si eres empleado por cuenta propia y no has podido generar ingresos porque tu negocio o empleo no está cobijado entre los servicios esenciales aptos para operar mientras se extienda la Orden Ejecutiva 2020-023, es posible que cualifiques para un incentivo de $500.

Este incentivo, anunciado recientemente por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para todo el que trabaja por su cuenta, será distribuido a través del Departamento de Hacienda. Una vez culminen con la programación de sus sistemas, la agencia emitirá las guías sobre el procedimiento para poder solicitarlo.

¿Qué debes saber?

1) Todo individuo que tenga registro de comerciante vigente a la fecha de la Orden Ejecutiva del 15 de marzo, cualifica para el incentivo.

2) Se estima que se beneficiarán cerca de 170 mil personas.

3) El proceso de reclamación será a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

4) Los que cualifiquen, recibirán una notificación mediante el sistema de mensaje de SURI y también a su correo electrónico para que inicien el trámite de reclamación.