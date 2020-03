La organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico detuvo sus esfuerzos de publicidad pagada hasta que se normalice la situación en la isla, donde las atracciones turísticas, las excursiones, los centros de entretenimiento y gran parte de los comercios se mantienen cerrados en un intento por evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en el país.

“Una vez los cierres comenzaron este fin de semana, pausamos la publicidad. Queremos hacer el mejor uso de nuestros fondos y, si el turismo no está abierto a negocios y no seremos capaces de ofrecer la experiencia que los visitantes buscan, la publicidad no será productiva”, informó hoy Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Agregó que “continuamos la comunicación digital con los viajeros, los planificadores de reuniones y la industria para asegurarles que Puerto Rico estará listo para recibirlos tan pronto como esta crisis culmine’.

“Reanudaremos la pauta de publicidad pagada cunado podamos brindar la experiencia que Puerto Rico tiene para ofrecer”, insistió Dean.

En cuanto a las comunicaciones por correo electrónico, redes sociales y la página web del DMO, indicó que trabaja con los hoteles y con la Compañía de Turismo de Puerto Rico para comunicar a los turistas que ya están en la isla lo que se puede o no se puede hacer a la luz de la Orden Ejecutiva 2020-23, que manda el cierre de gran parte de los comercios desde ayer hasta el lunes, 30 de marzo.

Aunque las hospederías se mantienen en operaciones y recibiendo huéspedes, los casinos, gimnasios, spas, piscinas, barras, canchas y otras áreas recreativas de los hoteles de Puerto Rico permanecen cerradas. Se restringe el uso del vestíbulo y otras áreas comunes, mientras que los restaurantes de las hospederías solo pueden ofrecer servicio a las habitaciones y órdenes para llevar. A los huéspedes se les insta a permanecer en sus habitaciones el mayor tiempo posible.

A quienes tenían viajes reservados a Puerto Rico o planificaban viajar, el DMO los alienta a posponer sus planes para más tarde este año, sostuvo Dean. En la página web de Discover Puerto Rico, hay un aviso de viajes sobre Cobid-19, que detalla las medidas que está tomando la isla para contener la propagación del virus, así como respuestas a preguntas frecuentes de los viajeros.

En el segmento de reuniones, grupos y convenciones, Dean dijo que se han registrado “varios cientos de cancelaciones, la mayoría son posposiciones”. Agregó que “hasta ahora cuatro de cada cinco reuniones canceladas han sido pospuestas, lo que esperanzador”.