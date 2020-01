Los jefes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) conocido como Discover Puerto Rico (DPR), condenaron la sorpresiva y todavía confusa decisión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) de trasladar su más grande evento anual del Centro de Convenciones de Puerto Rico a las costas de Cancún y levantaron sospechas sobre las conexiones políticas de su presidenta al gobierno de México.

“Nosotros no nos creímos y todavía no nos creemos que los terremotos, ni los apagones, ni las protestas políticas hubieran impedido (el evento) de la WTTC. Sin embargo respetamos su decisión”, sentenció el primer ejecutivo del DMO, Brad Dean.

Acto seguido resaltó que la presidenta de la WTTC, Gloria Guevara Manzo, antes fungió como la secretaría de Turismo y directora general de Consejo de Promoción Turística de México – país que ahora suplanta a Puerto Rico como la sede del evento más grande del turismo global.

Aunque Dean acepta que los terremotos, los apagones y la posible percepción extranjera de que Puerto Rico está pasando por un momento de inestabilidad política hayan contribuido a la decisión final del WTTC, no titubeó al decir que “claro que hay una relación natural que ha existido por muchos años, pero nunca se nos informó que eso sería un reto para nosotros”, en referencia a las ataduras políticas de Guevara Manzo a su natal México.

Presionado por la prensa sobre este tema, el primer ejecutivo de Discover Puerto Rico se limitó a decir que “me gusta pensar lo mejor de las personas y no voy a juzgar en base a algo que no sé (rumores), pero diré esto: en los 25 años que llevo en este negocio, nunca he visto a un evento de esa magnitud moverse en tan poco tiempo”.

En cambio, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, se mantuvo al margen de estos rumores, pero le afirmó a Guevara Manzo que “la mejor manera que WTTC tenía para ayudar a Puerto Rico era, precisamente, haciendo este evento aquí”.

“Eso hubiese enviado un mensaje enorme y concreto de que Puerto Rico está abierto al turismo y a los negocios, pero que el evento (también) iba a ayudar en la recuperación de la isla”, que todavía sufre las secuelas del terremoto de magnitud 6.5 que estremeció a la isla hace casi tres semanas, abonó el funcionario.

Golpe a la economía

Puerto Rico esperaba reunir a unos 1,000 de los principales exponentes de la industria y otros 200 miembros de la prensa internacional en la cumbre global de la WTTC en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Ahora, incluyendo la cancelación de reservaciones hoteleras, Dean estimó entre $5 y $6 millones la pérdida de ingresos que sufriría Puerto Rico a raíz del traslado inesperado de esta cumbre de turismo global.

Entre fondos, reservas y auspicios, eran $3.7 millones los que la Compañía de Turismo, la Autoridad del Distrito de Convenciones, el DDEC, el DPR y empresas locales habrían destinado a este evento. Y aunque el Gobierno espera recuperar su aportación, el daño ya está hecho.

“Reconocemos que esta cancelación viene después de miles de horas de trabajo y planificación extensa por muchas compañías locales y voluntarios”, dijo Dean, quien estimó sobre 2,000 las horas-hombre que Puerto Rico había invertido en la planificación de este magnoevento y que, en general, fueron perdidas.

Los $350,000 que habría aportado el DPR, Dean pretende redestinarlos a traer periodistas internacionales a conocer El Distrito, nuevo ofrecimiento gastronómico a pasos del Centro de Convenciones, entre otros.

Todo parecía ir viento en popa

“Puerto Rico estaba listo para cumplir con las expectativas de la WTTC o superarlas”, aseguró el titular del DPR. Hasta la semana pasada, “el evento se estaba moviendo a todo vapor. Incluso, recibimos una actualización de que estábamos comparando muy bien, en términos de registración, con otras sedes de cumbres anteriores”.

Cuando Dean se reunió con Guevara Manzo durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada hasta el domingo en la ciudad de Madrid, España, “ella hizo varias preguntas sobre las finanzas, queriendo saber si íbamos a poder costear los gastos. Y le aseguré que no solo estábamos bien, sino que proyectábamos un superávit (de unos $93,000), que quizás íbamos a poder recaudar más de lo que necesitábamos”.

Según Dean, fue entonces que la presidenta del WTTC expresó sus preocupaciones sobre la actividad sísmica, los apagones y la aparente inestabilidad política de la isla. Sin embargo, el viernes, 24 de enero, antes de que terminara la feria, el DMO asegura que atendió todas las preocupaciones del WTTC en una reunión relámpago, referenciada en una carta de Dean a Guevara Manzo con fecha del siguiente día.

El domingo, mientras Dean regresaba de España, la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos -quien no estuvo en la conferencia de prensa de hoy-, le había informado que la WTTC ya movía sus fichas para trasladar la sede de su magnoevento turístico a Cancún.

“Aunque la isla estaba lista para recibirnos con los brazos abiertos este abril a pesar de la reciente actividad sísmica en la región sur, reasignar recursos para continuar con este gran impulso es lo correcto para impulsar aún más en el turismo (en Puerto Rico)”, lee la críptica decisión que la WTTC hizo pública al día siguiente que Dean pisó suelo boricua.

A pocas horas de esta noticia, hasta la gobernadora Wanda Vázquez Garced intentó hacer recapacitar al presidente de la junta de directores de la WTTC, Christopher Nassetta, pero sus cartas y llamadas no cumplieron con su cometido.

“Esto era como la copa global del turismo. Hicimos todos los esfuerzos para mantener a este evento vivo”, dijo Dean, en respuesta a los rumores de que su organización quiso sabotear la cumbre global del WTTC.

Y aunque están profundamente decepcionados con el desenlace, Laboy y Dean se unieron al gerente general del Centro de Convenciones, Jorge Pérez, cuando dijo que “estas cosas pasan, pero tenemos que unirnos como destino” para recibir a las decenas de miles de personas que llegarán en los próximos meses a disfrutar de la Serie del Caribe o a celebrar sus reuniones profesionales en Puerto Rico.

Por su parte, la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, por sus siglas en inglés), que recoge el insumo de más 400 socios, entre hoteles, restaurantes y líneas aéreas, precisó que "no se puede despachar esta cancelación livianamente. Ante la situación económica que afecta a Puerto Rico, lo que se amplifica con los eventos que afectan al área suroeste, no podemos sumir la isla al abismo", y exigió saber toda la verdad sobre la cancelación de esta cumbre global del turismo.

A estos reclamos, el presidente de la junta de directores de Discover Puerto Rico, Jon Borschow, ripostó que su organización "le da la bienvenida al diálogo abierto con todos los interesados" y lamentó que la PRHTA no asistiera a la reunión que fue invitada ayer.