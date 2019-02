El Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) abrió una investigación acerca de los reembolsos que ha efectuado el Tesoro de Estados Unidos a Puerto Rico y que están asociados con ciertos bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que se emitieron para la construcción de escuelas en Puerto Rico.

En una escueta notificación a la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a los bonistas que coopera con la investigación que el IRS efectúa sobre dos series de los Bonos de Ingresos por Instalaciones de Gobierno, específicamente bajo el programa de Bonos para la Educación en Zonas Cualificadas (QZABs, como se le conocen en inglés).

Específicamente, según la notificación de la Aafaf, el IRS investiga las series R y T de bonos QZABs emitidas por la AEP en agosto y diciembre del 2011. Ambas series de bonos se vendieron exclusivamente a inversionistas de Puerto Rico y poseen garantía de pago de la Constitución.

Aunque la AEP recibió una misiva con la indagación del examen que efectúa el IRS el pasado 7 de febrero, no fue hasta el pasado viernes, 22 de febrero, que la Aafaf informó del evento a la MSRB.

La serie R ascendió a unos $756 millones fue vendida por un sindicato de bancos encabezado por Popular Securities y que incluyó Bank of America Merrill Lynch, Santander Securities, UBS Financial Services of Puerto Rico, Barclays Capital, BBVAPR, Citigroup, FirstBank Securities, Oriental Financial Services, Ramírez & Co., Raymond James y Scotiabank.

La serie T alcanzó unos $121.5 millones y fue vendida por Santander Securities y UBS Puerto Rico.

Los bonos QZABs son una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, pero el programa permite al emisor de esa deuda reclamar al gobierno federal un reembolso para costear el pago de intereses sobre la deuda incurrida.

El programa QZABs tiene criterios muy específicos para que un emisor de deuda como sería la AEP pueda cualificar. Entre otras cosas, el dinero de esos bonos solo puede utilizarse para renovación o reconstrucción de escuelas y el 100% del dinero debe ir a esos fines.

Partiendo de la comunicación de la Aafaf, la investigación del IRS parece centrarse en los reembolsos que el Tesoro estadounidense habría otorgado a la AEP, tras la radicación de las formas 8038-CP.

El prospecto de tales emisiones advierte que el pago del subsidio de intereses por parte del Tesoro federal puede cambiar en cualquier momento y que a pesar de ello, los bonos se pagarían con fondos del gobierno central. El prospecto de tales emisiones asegura que la AEP cumplía con los criterios de QZAB.

La ley de reforma contributiva federal que aprobó el presidente Donald Trump el año pasado, derogó la facultad del Tesoro de emitir créditos contributivos asociados a bonos (esa es la forma en que se describen los subsidios como el que recibe la AEP) en cualquier deuda emitida después del 31 de diciembre de 2017, según una normativa del IRS emitida en abril del año pasado.

La declaración de la Aafaf establece que la AEP no ofrecería más información del examen que conduce el IRS excepto si está obligada a informar de cualquier cambio adverso u otros eventos que afecten el estatus contributivo de ambas series de bonos.