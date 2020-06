Con el programa de reparación, reconstrucción o reubicación de vivienda (conocido como R3), “se han firmado 257 contratos, familias que empezaron construcción o que se está evaluando si se tiene que mudar”, informó hoy el secretario de la Vivienda (DV), Luis C. Fernández Trinchet, durante una sesión informativa virtual.

El funcionario precisó que esa cantidad de casos incluyen la fase de diseño y permisos, así como 123 que ya están en la etapa de “pico y pala”, que cubren obras de mitigación para remover material tóxico, si aplica, y construcción.

Recordó que el componente de reparación otorga hasta $60,000 para reparar daños, siempre que asciendan a 50% o menos del valor de la estructura, mientras que la reconstrucción confiere hasta $185,000 cuando los daños sufridos superan ese umbral del 50%. La reubicación se trabaja cuando la estructura dañada está ubicada en zonas de alto peligro.

“Hay casas que se van a tardar tres semanas y otras de tres a cuatro meses. Tiene que estar bien claro que no hablamos de 300 casas terminadas cada mes”, advirtió.

“Los $3,300 millones que se van a tener para el programa de R3 van dirigidos exclusivamente a personas de ingresos bajos y moderados, iguales o menores al 80% de la mediana de ingreso del área”, subrayó Fernández al abundar sobre los requisitos de este programa, uno de los 26 que se financiarán con asignaciones federales CDBG-DR para la recuperación y revitalización a largo plazo.

Otras causales para que una solicitud se considere inelegible pueden ser que la vivienda no sea propiedad del damnificado, que se detecte duplicidad de ayudas o que los daños de la estructura no estén ligados al huracán María, porque estas asignaciones no se pueden usar para casas dañadas por los terremotos recientes. En total, hay 6,138 solicitudes al programa que ya se han determinado elegibles, de 28,997 solicitudes.

A su vez, Fernández recordó que aunque el Departamento de Vivienda federal (HUD) ya ha firmado dos acuerdos de subvención con el gobierno de Puerto Rico por $1,500 millones y $8,200 millones en fondos CDBG-DR, el DV solo tiene acceso a unos $3,200 millones en este momento.

El titular del DV planteó que el impacto del programa R3 ya se está viendo en la cadena de suministro de la industria de la construcción, porque contratistas y ferreteros están pidiendo estimados de cuántos y cuáles materiales deben tener disponibles para prepararse para una “avalancha” de proyectos. También mencionó que se trata de una fuente de trabajoe ingreso potente para profesionales licenciados de la ingeniería y la arquitectura.

Además, destacó que por tratarse de construcciones en estricto cumplimiento de los reglamentos y códigos de construcción, los municipios verán una inyección de $153 millones porque para cada vivienda se paga, en promedio, 0.5% del costo de la obra en patente municipal y 4.60% en arbitrios de construcción y permisos.

Sobre la experiencia para los beneficiarios del programa una vez firman contrato, Samir El Hage, asesor del programa, mencionó que “el participante puede escoger de una paleta el color de pintura, las losetas que estamos recomendando, el laminado de los gabinetes".

"No meramente el DV está construyendo una casa, sino un hogar para este solicitante”, expresó El Hage.

Detalló además que cada unidad, ya sea de dos, tres o cuatro habitaciones, cumplirá con altos estándares de resiliencia y eficiencia energética y que se incluyen enseres de cocina, bombillas LED, calentador solar y sellados de techo con garantía a 10 años, entre otras prestaciones.