Unos 1,800 legisladores estatales, funcionarios gubernamentales y representantes de empresas de Estados Unidos estarán en la isla esta semana para participar de convenciones que tendrán lugar en San Juan y un impacto estimado de $1.3 millones para la economía de Puerto Rico.

Esta mañana compartimos, con miembros de la prensa, la agenda de trabajo que tendremos durante las asambleas anuales del @NHCSL y @CSGovts. pic.twitter.com/Kagte19i6j — Carmelo Ríos (@Carmelorios) December 2, 2019

Así lo anunció esta mañana Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría en el Senado y quien trabajó en la organización de la Cumbre del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, en inglés) -entidad que preside- y la Conferencia Nacional del Consejo de Gobiernos Estatales (CSG, en inglés) -institución a la que pertenece. También criticó la gestión de la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico por no haber colaborado con la atracción de estos eventos al país.

Ríos detalló que la Cumbre de la NHCSL se llevará a cabo desde mañana hasta el viernes, 6 de diciembre. Participarán unos 200 legisladores estatales hispanos de todos los estados y territorios de Estados Unidos, quienes serán parte de varias sesiones de trabajo en el Capitolio para discutir temas tales como el cambio climático, la inmigración y las políticas de infraestructura. El evento representará una inversión de unos $8,000 de parte del Senado, que servirán para costear los servicios que recibirán en el Capitolio, informó Ríos.

También tendrán la segunda academia de liderazgo Latinas Lead, iniciativa educativa respaldada por Rutgers University de la que participarán unas 25 féminas esta noche en el hotel Caribe Hilton y que pretende empoderar mujeres que pertenecen al campo político, cívico y el sector privado.

Agregó que más de 1,000 funcionarios de las tres ramas del gobierno estatal y federal estadounidense y representantes de empresas participarán de la Conferencia Nacional del CSG, del 4 al 7 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar. En el evento, que según Ríos no conllevó inversión de parte del gobierno local, se discutirán temas tales como energía, ciberseguridad, salud y empleo, entre otros.

“Vienen de los 50 estados y territorios, muchos de los cuales están por primera vez aquí, delegaciones de Texas, California, Hawai y Alaska, que por lo general no ven a Puerto Rico como un destino turístico”, apuntó Ríos.

Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismode Puerto Rico (CTPR), informó que los 1,800 visitantes que llegaron a la isla para participar de estos eventos se están hospedando en ocho hoteles de la zona metropolitana y están pagando en promedio $230 por noche por habitación. Esto redunda en un impacto económico estimado de $1.3 millones solo en estadías de unas tres o cuatro noches, sin contar los alimentos, bebidas, compras y excursiones que consuman en el país.

El senador indicó que la corporación pública lo ayudó a coordinar los detalles de la organización de los eventos, incluyendo oferta de entretenimiento que conlleven poco o ningún gasto de parte del gobierno local, como la banda y la tuna de la Universidad de Puerto Rico y cabezudos para amenizar los eventos. “El entretenimiento que se paga lo estamos haciendo con donaciones”, dijo.

Sin embargo, no pudo decir los mismo de Discover Puerto Rico, que entre sus responsabilidades está mercadear a la isla como destino en el exterior y atraer la celebración de eventos y convenciones. “El DMO no puede usar (adjudicarse) las 6,000 a 7,000 noches de hotel de esta convención porque yo recibí de ellos cero apoyo, que no sea un crédito que ellos dan”, expresó Ríos.

“Les pedí que si nos podían ayudar con conjuntos de música típica y cosas que ellos tienen bajo contrato y, al día de hoy, no he recibido nada de ellos. Si me van a decir que dieron $4,000 a $5,000 en créditos para que una convención llegara, eso lo podemos hacer con menos de $20 millones”, apuntó en alusión al presupuesto del DMO, que es de $25 millones provenientes del impuesto por ocupación de habitación de hotel o “room tax”.

“Carla (Campos, de la CTPR) que no tiene dinero, cuando yo le toqué la puerta me dijo: ‘Yo no tengo dinero, pero puedo hacer esto por ti’. Y lo hizo”, agregó el legislador.

Fue más lejos al contar lo siguiente: “Mi experiencia ha sido que cuando he visitado otras jurisdicciones y he visto el desempeño del DMO, deja mucho que desear. Yo estuve en LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos) con la noche puertorriqueña y no había ni una cosa puertorriqueña, nada, ni rones. Lo que había era quesos de Wisconsin y un disk jockey que no hablaba español. Eso deja mucho que desear si así es como están usando el dinero”.

A preguntas de qué justificación dio el DMO para no colaborar con la organización de los eventos anunciados esta mañana, Ríos respondió que fue “porque ellos no los trajeron”.

Aunque afirmó que considera que es momento de revisar el DMO como entidad, a preguntas de si someterá legislación dirigida a realizar cambios en la organización, contestó: “Yo quiero ver las métricas. A lo mejor me convencen. Yo creo en la estructura del DMO”.