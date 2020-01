Ponce - "Ponce is Strong".

Así versa una campaña que lanzó un nuevo grupo integrado por hoteleros, inversionistas, comerciantes, corporaciones y el municipio de Ponce, en un esfuerzo que ahora incluirá la búsqueda de incentivos para la recuperación económica del sur, a raíz del impacto de los sismos registrados este mes.

La Coalición de Desarrollo Turístico del Sur de Puerto Rico ya se había creado hacía varios meses para impulsar la industria, pero, tras una reunión con el municipio de Ponce el jueves, se crearon tres comités de trabajo para atemperar las estrategias a la nueva realidad de esta región.

Abel Misla Villalba, presidente de Misla Hospitality Group - dueña de los hoteles Meliá y Fox de Ponce - indicó que un comité trabajará con la campaña "Ponce is Strong" y otro se encargará de promover proyectos de ley, mientras que otro equipo se dedicará a un proyecto de planificación para los cascos urbanos.

"Van a trabajar ágilmente en proveer soluciones mientras se atiende la crisis de bienestar, social y humanitaria que hay en ciertos sectores. Es necesario atenderla, sin perder de perspectiva el desarrollo y la estabilidad económica de la ciudad", dijo Misla Villalba.

En la reunión hubo representantes de Aloft Ponce by Marriott, Ponce Plaza Hotel, Ponce Plaza Hotel & Casino, Hotel Meliá Ponce, Hilton Golf & Casino Resort, Holiday Inn Ponce, Caribe Hotel, The Fox Hotel, Hotel Bélgica, Solace by the Sea, Hard Rock Cafe Ponce, FB Properties, Complejo Ferial de Puerto Rico, Compañía de Turismo, Cámara de Comercio del Sur, Patronato Castillo Serrallés, Plaza del Caribe, Jetblue y el municipio de Ponce.

"Estamos entusiasmados de que logramos consenso todos los sectores en lo que queremos hablar y salimos con un plan de trabajo muy claro con hacia dónde queremos llegar", destacó Milsa Villalba.

"La campaña lanzada en conjunto con el municipio es para asegurarnos que nos posicionamos a nivel internacional desde el punto de vista de turismo impulsado por la solidaridad y empatía del voluntariado que puede venir a ayudar en este momento que tenemos necesidad", explicó.

Mientras, detalló que el Comité de Planificación buscará "repensar los centros históricos" de la mano de profesionales y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

En este aspecto, la alcaldesa ponceña, María "Mayita" Meléndez, dijo que otros municipios del sur ya han solicitado ayuda de esos arquitectos.

"Ley 212 daba incentivos para reconstrucción en los cascos urbanos. Se puede buscar que se reactive", comentó.

El tercer comité va a "crear los proyectos de ley necesarios para promover la inversión en estos municipios afectados por el terremoto y los temblores subsecuentes", apuntó Misla Villalba.

Comentó que en la mira están incentivos de la Ley 74 de Turismo que promueve inversión en desarrollos turísticos, mientras que la ley del Instituto de Cultura Puertorriqueña ofrece beneficios contributivos sobre la ganancia producidas en edificios que uno lleva a su estado original.

"Creo que hay varias leyes que se pueden combinar estratégicamente para atender el caso específico de la zona sur", manifestó Milsa Villalba.

"Ahora es necesario que los dueños de propiedades quieran invertir en sus propiedades, quieran invertir en la reconstrucción de sus propiedades y para eso, es necesario contar con los mecanismos en ley necesarios que incentiven esa inversión, y que ayuden a promover el ánimo de la banca a entrar a respaldarnos en este momento", afirmó.