Hasta ahora, un total de 13 vuelos que estaban pautados para arribar o salir hoy del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, fueron cancelados.

De esas cancelaciones, ocho corresponden a salidas y cinco a llegadas, de acuerdo con información provista esta mañana por Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeropuerto mediante una alianza público privada.

Cinco de los vuelos que ya no tendrán lugar son de la aerolínea JetBlue: uno que debió llegar al SJU a las 11:05 a.m. desde Santo Domingo, en República Dominicana; dos que estaban en agenda para salir hacia Santo Domingo a las 8:06 a.m. y a las 12:00 p.m.; uno que debió partir a las 12:09 p.m. rumbo a Punta Cana, también en el vecino país; y otro que debió salir a las 3:57 p.m. en ruta a Santo Domingo.

Por su parte, Delta canceló dos viajes para la ruta entre San Juan y el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, uno de ida a las 7:00 a.m. y otro de regreso a las 11:58 p.m.

La aerolínea con más cancelaciones para hoy, hasta ahora, es la regional InterCaribbean Airways, con seis en total: tres llegadas y tres salidas correspondientes a la ruta que conecta a Puerto Rico con las Islas Vírgenes Británicas.

Jorge Hernández, principal oficial ejecutivo de Aerostar Airpot Holdings, indicó que varias aerolíneas que conectan a la isla con los Estados Unidos anunciaron recortes sustanciales a su capacidad global y que se espera que en los próximos días estas empresas comuniquen cómo se impactarán sus operaciones en Puerto Rico con estas medidas, relacionadas con la pandemia de coronavirus COVID-19.