La Asociación de Industriales de Puerto Rico reclamó hoy, miércoles, acción inmediata de las distintas ramas gubernamentales para resolver la difícil situación por la que atraviesa el País, y recomendaron se inicie el proceso legislativo que definirá el futuro del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Los eventos que se han suscitado en las últimas semanas han generado una crisis gubernamental que afecta la estabilidad del país, nuestra credibilidad como lugar de ley y orden y nuestro atractivo como lugar de inversión”, afirmó en declaraciones escritas el presidente de la entidad, Carlos M. Rodríguez.

Señaló que es responsabilidad de las diversas ramas gubernamentales seguir los procesos democráticos establecidos para dar estabilidad a nuestras instituciones y devolver la calma a la ciudadanía.

“Ya hemos dado suficiente espacio a todas las partes para la reflexión y debemos actuar ya”, declaró.

Reclamó “como ciudadanos y como organización principal del sector privado” que en los próximos días y antes de que concluya el mes, las diversas ramas gubernamentales actúen con celeridad.

“Es imperativo comenzar con los siguientes pasos que deben ser ejecutados por cada una de las ramas del gobierno”, dijo y propuso que: el Ejecutivo designe un Secretario de Estado; que la rama legislativa apruebe esa designación y comience “un proceso formal de evaluación, ya sea a través de una comisión o a través del proceso constitucional”; y que la rama judicial establezca su proceso de evaluación, si alguno.