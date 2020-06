El mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez no caló mucho en el sector privado, pues a juicio de los entrevistados, son promesas que han escuchado antes por otros gobernantes y porque no ofreció detalles sobre la situación económica del país.

Uno de los sectores a los que sí hizo mención la primera mandataria fue al de seguros, y señaló que se acabaron los abusos de las aseguradoras. “Los tiempos en que los médicos tengan que esperar meses para pagarles una factura, se acabaron. El tiempo de hospitalización lo determina el médico, no la aseguradora. El medicamento del paciente lo determina el médico, no la aseguradora. Los tratamientos y los estudios para diferentes condiciones las determina el médico, no la aseguradora”, expresó Vázquez en su mensaje.

A ese mensaje de la gobernadora al pueblo sobre su sentir en cuanto a la industria de seguros, la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), declinó reaccionar. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, se limitó a responder que la entidad que dirige está dispuesta a aclarar cualquier duda concerniente al papel de las aseguradoras en el sistema de salud del gobierno.

Acodese esperará a que los presidentes legislativos constituyan, según solicitado por Vázquez, una comisión conjunta para atender el tema de las aseguradoras dentro del sector de la salud para entonces expresarse. “La gobernadora presentó una serie de preocupaciones y nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar y explicar nuestra posición cuando conozcamos el detalle de las propuestas. Esperamos contribuir en proceso de vistas públicas que habrá de convocar la comisión conjunta que se constituya”, manifestó Pernas.

Por su parte, Heriberto Ortiz, director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Coopharma, entidad que lleva años luchando para que se fiscalice el rol de los administradores de beneficios de farmacias (PBM por sus siglas en inglés) y las aseguradoras, comentó que hasta ahora “se ha visto una acción de parte de ella hacia el sector, y si se ha comprometido hay que darle la oportunidad”, sostuvo en referencia a la gobernadora.

No obstante, aclaró que la intención de Vázquez de atender el tema sobre el papel que juegan las aseguradoras en el sistema de salud es algo que otros gobernadores han hecho, sin ningún resultado hasta el presente. “Son promesas que se han hecho en el pasado por diferentes gobernantes y no hemos visto acción”.

La gobernadora indicó también que trabaja para atraer nueva inversión en las áreas de manufactura y farmacéutica, y que su administración apoya el proyecto HR 6443, así como iniciativas de desarrollo económico que presenten a la isla en igualdad de condiciones que otros estados.

Para Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), “el mensaje de la gobernadora fue una confirmación de la importancia del sector industrial en Puerto Rico y la presencia del Almirante Brown y la Comisionada Residente en su mensaje valida el impacto de este sector en la economía”.

Rodríguez declinó hacer comentarios adicionales sobre el mensaje de situación ofrecido ayer, y manifestó que en la entidad que preside “estamos comprometidos en impulsar y apoyar propuestas que vayan dirigidas a promover que Puerto Rico sea parte de cualquier legislación para atraer manufactura a Puerto Rico”.

En cuanto al sector del turismo, uno de los más lacerados por la pandemia, fue poco lo que se habló en el mensaje. “No hubo un mensaje muy contundente sobre el turismo a pesar de que el gobierno sigue diciendo que es un sector importante para la economía”, dijo por su parte Daphne Barbeito, presidenta de Cruceros To Go.

Barbeito señaló que la gobernadora se limitó a mencionar una convención de cruceros que vendrá a la isla en octubre, la cual se celebra aquí desde hace tres años, e igual hizo al hablar de proyectos turísticos que se construirán, pero no ofreció detalles. “Tampoco tocó nada de nada sobre los $50 millones para las pymes turíticas que ella comunicó hace más de un mes en una conferencia de prensa”.