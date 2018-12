Unos 12,826 pasajeros de cruceros llegarán hoy, miércoles, al Viejo San Juan, lo que significará una inyección a la económica local, informó la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

"Nuestra ciudad amurallada recibe hoy a miles de turistas que podrán disfrutar de nuestros encantos naturales, la historia colectiva de nuestra patria a la vez que podrán experimentar nuestra cultura", expresó la alcaldesa en un comunicado.

Entre los barcos crucero que llegan hoy al puerto de San Juan se encuentran el Carnival Breeze, Seven Seas Voyager, Kydon y Symphony of the Seas de la compañía Royal Caribbean, que es el más grande del mundo.

“Pero, sobre todo, los turistas podrán sentir la amabilidad y generosidad de nuestra gente que contra toda adversidad se levantan cada día con más fuerza y más esperanza para demostrar que podemos”, añadió la ejecutiva municipal.

Se espera que de ellos desembarquen unos 12,826 pasajeros sin contar los 4,224 miembros de tripulación. De hecho, el Symphony of the Seas tiene capacidad de un máximo de 6,680 pasajeros y 2,280 tripulantes.

La alcaldesa aseguró, además, que el municipio ha implementado un plan para atender el flujo de personas en la ciudad amurallada, así como un plan de seguridad y tránsito y manejo de emergencias en las calles en el centro urbano del viejo San Juan.

El grupo Gíbaro de Puerto Rico estará ofreciendo un espectáculo artístico en la plaza Arturo Somohano (detrás del Teatro Tapia).