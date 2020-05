En Puerto Rico se perdieron 88,700 empleos asalariados en abril pasado, en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una caída de 10.1%, de acuerdo con los datos más recientes del Departamento federal de Trabajo (DOL, en inglés).

En abril de 2020, el total de empleo asalariado no agrícola fue de 788,800 puestos de trabajo, cifra que fue de 877,500 en abril de 2019. Si se compara con marzo de 2020, cuando el empleo asalariado total fue de 884,900, la caída en abril pasado fue de 96,100 puestos, o de 10.9%.

Esta información de DOL se obtiene de datos que someten las empresas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) acerca de la cantidad de asalariados que mantienen en su nómina y refleja el impacto de la cuarentena y el cierre de gran parte del sector público y privado, ordenado por el gobierno local desde el pasado 15 de marzo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. El informe no incluye información sobre el autoempleo o el trabajo por cuenta propia.

De acuerdo con el informe de DOL, la merma más drástica se registró en el sector privado, donde el empleo asalariado bajó de 675,400 en abril del año pasado a 584,600 en abril de 2020. Es decir, se reportó una reducción de 90,800 puestos o de 13.4%.

Cuando se compara con el mes anterior, en abril pasado se reportaron 92,400 puestos menos que en marzo de 2020, cuando había 677,000 empleos en el sector privado.

Al dividir los datos por industria, una de las mayores pérdidas de puestos de trabajo se registró en el segmento de recreación y alojamiento, que incluye a los hoteles y restaurantes, entre otros sectores de la industria turística. En recreación y alojamiento había 79,100 empleos asalariados en abril de 2019, cifra que cayó a 47,700 para el mismo mes de 2020. Esto equivale a un desplome de 39.7%, o de 31,400 trabajos menos.

Esa caída fue de 34,600 puestos, o de 42%, cuando se compara a abril de 2020 con marzo del mismo año, mes en que había 82,300 empleos asalariados en el mencionado segmento.

Mientras, al igual que sucedió en marzo pasado, el informe de empleo y desempleo, que es el que revela las tasas de desempleo y participación laboral, no se elaboró para el mes de abril. En su página web, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), informó que “debido a los efectos de la enfermedad y los esfuerzos por contener el virus, Puerto Rico no pudo realizar una recopilación de datos normal para su encuesta de hogares en marzo de 2020; por lo tanto, sus datos no fueron publicados”. El informe de empleo y desempleo se nutre de encuestas que se hacen cada mes, de casa en casa, y toma en cuenta todo tipo de empleo, incluyendo el trabajo por cuenta propia.

Reciben pago por desempleo 160,707 personas

Por otro lado, la secretaria del DTRH, Briseida Torres Reyes, anunció hoy que su agencia ha desembolsado desde el pasado 1 de abril cerca de $727 millones en beneficios de desempleo a más de 210,000 beneficiarios.

Detalló que del Programa de Seguro por Desempleo regular se han desembolsado en los pasados dos meses $569 millones, incluyendo la ayuda suplementaria federal aprobada por la Ley CARES, desde el 4 de abril. En total, $132 millones corresponden a los pagos de beneficios del seguro por desempleo local, mientras que $437 millones se han desembolsado en la ayuda suplementaria federal de $600 semanales. Al 22 de mayo 160,707 personas recibían los beneficios del seguro por desempleo regular.

En el caso del programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés), la secretaria del DTRH informó que, desde que entrara en vigor el pasado 28 de abril, se han desembolsado más de $157 millones, incluyendo el pago retroactivo de ayuda suplementaria federal desde el 4 de abril. En total, $20.6 millones corresponden al pago de beneficios semanales del programa PUA, mientras que $136.4 millones responden a la ayuda suplementaria de $600 semanales.

Desde el jueves 21 de mayo el DTRH ha emitido más de 55,000 cheques que representan un total de $169.9 millones en pagos de beneficios por desempleo bajo el programa PUA, que incluyen el pago retroactivo de la ayuda suplementaria federal. En promedio, el pago de beneficios de desempleo enviado podría ser entre $2,500 y $3,000, por las semanas acumuladas desde el 4 de abril.

Torres Reyes recalcó que la ayuda federal suplementaria está directamente vinculada a la elegibilidad de las personas para recibir los beneficios de desempleo, a través de cualquiera de los programas existentes, ya sea el regular, PUA o Desempleo por Desastre (DUA, en inglés).

“Esta ayuda está disponible para cualquier persona que esté recibiendo los beneficios de desempleo, pero requiere la confirmación de elegibilidad para los periodos correspondientes, pues la ayuda suplementaria depende de que las personas sean elegibles para recibir beneficios de desempleo”, explicó mediante comunicado de prensa.