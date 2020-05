El Departamento de Hacienda está priorizando el depósito directo para desembolsar el incentivo federal de $1,200 a los ciudadanos, pero ¿qué pasa con quienes no tienen cuenta de banco?

Según la agencia, en este caso las personas deberán esperar a que terminen las fases de depósito directo y el cheque se enviaría por correo postal a la dirección que reporten al gobierno.

Actualmente, Hacienda se encuentra en la parte dos de la fase 1 del desembolso del dinero que corresponde a los contribuyentes que radicaron la planilla 2019, pero que no incluyeron su información bancaria. Para eso, la agencia habilitó el portal pagodeimpactoeconómico.com, en el que los ciudadanos pueden colocar sus datos para recibir el dinero.

La fase dos, que se espera que comience a mediados de mayo, corresponderá a los contribuyentes que radicaron la planilla 2018, mientras que la fase 3 que iniciaría a finales de este mes, incluye a las personas que no están obligadas a radicar planilla.

En esta fase también están incluidos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), los que no generan ningún tipo de ingreso, así como quienes reciben los beneficios de Seguro Social, desempleo, retiro e incapacidad o beneficios de veteranos, entre otros. Todos estos ciudadados, tengan cuenta de banco o no, tendrán que colocar su información en un enlace electrónico que aún la agencia no ha habilitado.

Posterior a esto es que Hacienda enviaría el dinero por correo postal, pero la fecha del desembolso es incierta.

Si una persona decide crearse una cuenta de banco, ¿qué debe hacer?

En caso de que una persona decida crearse una cuenta de banco para recibir el dinero de una forma más rápida y no está obligada a radicar planilla, debe esperar a que Hacienda habilite un portal en el que las personas colocarán su información personal y bancaria.

Mientras, si se trata de un contribuyente que radicó la planilla 2018 o 2019 deberá entrar al enlace pagoimpactoeconómico.com para informar sus datos.

¿Qué información requiere Hacienda para el depósito directo?

Para poder realizar el depósito directo del incentivo federal, Hacienda requiere el número de ruta, número de cuenta y tipo de cuenta del contribuyente.

Esta información se puede obtener en la parte inferior los cheques, estados de cuenta o con la misma institución financiera.