La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, fue reconocida el pasado jueves, 20 de febrero, como “Mujer destacada en gestión y mercadeo de destino” por una organización internacional de féminas en la industria turística.

“Estoy sumamente honrada de que me hayan extendido este reconocimiento y creo que es testimonio del trabajo que he hecho no solo yo, sino todo el equipo de la CTPR para poder posicionar al sector turístico como uno de vanguardia, no obstante los innumerables retos de los pasados años”, expresó Campos, quien recibió el galardón durante un evento en el estado de Florida.

Más de 80 mujeres y organizaciones fueron nominadas para esta edición de los premios Top Women in Travel Awards, que otorga la entidad Women in Travel and Tourism International (WITTI). La organización declara en su página web que su misión es abonar al éxito de las mujeres en la industria de viajes y turismo a través de la creación de redes de networking, la promoción, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo profesional.

“Yo pertenezco al grupo. He asistido antes a eventos de ellos. Es un foro mediante el cual mujeres líderes del sector turístico pueden compartir ideas de cómo transformar económicamente los destinos a través del turismo”, dijo Campos.

“No conocía que me habían nominado. Recientemente me extendieron el honor de que había ganado el reconocimiento”, apuntó. “Hay un comité evaluador y se selecciona por categorías a las mujeres que quieren resaltar cada año por la labor realizada. No conlleva un premio en metálico”.

Dijo que luego se enteró de que fue un “colega de la industria” quien la nominó. “Me reservo el nombre porque prefiere mantenerse anónimo”.