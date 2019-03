El instituto Wharton Business School, de la Universidad de Pennsylvania, llevará a cabo hoy el segundo día de su conferencia titulada “Puerto Rico at a Crossroads: Investing in the Future”, el cual marca la primera vez que un instituto de tipo “Ivy League” realiza un evento de esta magnitud en la isla.

Dentro del prestigioso grupo de escuelas Ivy League, que incluyen algunos de los institutos académicos de mayor renombre a nivel mundial, Wharton se distingue como una de las universidades de negocios y política pública más reconocidas. El instituto además cuenta con una larga lista de alumnos y exalumnos provenientes de Puerto Rico.

“Mientras Puerto Rico responde a los retos de su situación fiscal y las consecuencias del huracán maría, nuestro equipo de estudiantes y facultad de Wharton desea aprender sobre la reconstrucción de la isla y tratar de contribuir al mismo”, indicó el decano de Wharton, Geoffrey Garret.

El primer día del evento, celebrado ayer viernes, tuvo lugar en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, con un panel en el que participaron la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González; el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, y el presidente de la junta de Banco Popular, Richard Carrión, junto a Garrett.

El segundo día de la conferencia, a celebrarse en el Hotel Condado Vanderbilt en la capital, contará con varios paneles donde se discutirán asuntos relevantes a la isla en su presente coyuntura, entre ellos su desarrollo económico y situación fiscal, el rol del sector privado, la educación, el uso de energía renovable y los esfuerzos de recuperación ante desastres. Cada panel contará con un experto de Wharton, acompañado de líderes del sector privado y funcionarios de gobierno a nivel estatal y federal.

Entre los paneles principales a realizarse en el día se encuentra uno que tocará el tema del manejo fiscal y los mercados de capital, en el que participarán el integrante de la Junta de Supervisión Fiscal y profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania, David Skeel; el ejecutivo principal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega; Adam Sklar, principal de Monarch Alternative Capital; Rafa Rojo, de Bonistas de Patio, y el economista y presidente de Estudios Técnicos, Joaquín Villamil. La periodista en asuntos fiscales y económicos de El Nuevo Día, Joanisabel González, moderará el panel.

Otro de los paneles, el cual tocará en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción económica luego de un desastre, será moderado por Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial de Innovación Social de GFR Media. Entre los panelistas se encuentran el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manuel Laboy; el principal ejecutivo de Invest Puerto Rico, Rodrick Miller, y la directora ejecutiva de la Fundación Ricky Martin, Bibiana Ferraiuoli.