La 7ma edición del CIO & IT Leadership Conference, que reúne a profesionales del sector de la informática en la isla, fue pospuesta a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Así lo anunciaron hoy, mediante comunicado de prensa, G. Antonio Sosa-Pascual y Juan Carlos Chipi copresidentes de la Junta de Directores del Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC), entidad organizadora del evento.

La conferencia, que estaba programada para celebrarse el 8 de mayo de 2020 en el Sheraton Hotel & Casino, es la plataforma principal en Puerto Rico donde se desarrollan y construyen estrategias innovadoras para impulsar el desarrollo económico de la Isla en la industria de la informática. Además, contó en su pasada edición con más de 700 asistentes, 40 conferencias y 30 exhibidores.

No obstante, Sosa-Pascual afirmó que ya están planificando una nueva fecha, dentro de un término que sea prudente y seguro, una vez se estabilice la seguridad y la salud de los ciudadanos en Puerto Rico y los Estados Unidos causado por la pandemia del COVID-19.

“Tan pronto tengamos la nueva fecha la estaremos comunicando al público, pero por ahora, nuestra prioridad es la seguridad del pueblo. Por eso hacemos un llamado a los ciudadanos a que sigan las reglas establecidas por el gobierno, que se protejan y sobre todo que se mantengan en sus casas para evitar el contagio”, afirmó Chipi.

En tanto, ambos copresidentes reiteraron que seguirán trabajando para promover que se mantenga un ambiente estable y próspero en el sector económico de informática, para que los esfuerzos establecidos en el sector IT continúen.

Ante esto, Sosa-Pascual exhortó a aquellas personas u organizaciones que necesiten apoyo adoptando tecnologías para mover a remoto sus operaciones durante la pandemia, que se comuniquen con el PRITC. “Pueden enviarnos un mensaje de correo electrónico a [email protected] con el título ‘Apoyo Operaciones Virtuales’. Haremos lo posible por apoyarlos o referirlos a nuestra matrícula”, afirmó.

Además, como parte de las medidas de seguridad que ha implantado el PRITC con miras a continuar con la agenda establecida para beneficio de los miembros de su matrícula, notificaron que el próximo ‘Webinar Power Hour’ se realizará el jueves, 26 de marzo de 2020 a las 6:30 p.m. de forma virtual.

El Dr. Eliut Flores-Caraballo, fundador y CEO de Digital KORU y miembro de la Junta de Directores del PRITC, será el moderador del webinar, el cual tendrá como tema principal: ‘Estrategias para trabajar desde el hogar en tiempos de Coronavirus y desastres naturales’. Para más información sobre este webinar puede enviar un correo electrónico a: [email protected]