El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, indicó a la Junta de Supervisión Fiscal que las resoluciones conjuntas aprobadas el año pasado a favor de los municipios no son competencias del ente federal y por ende, continuarán vigentes.

Unas 24 horas después de que la JSF anulara casi $40 millones en reasignaciones presupuestarias, Sobrino Vega escribió una misiva a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicándole que su análisis legal era errado, pues entre otras cosas, ciertos fondos que la Legislatura reasignó el año pasado a municipios se encuentran bajo la custodia del Fondo de Mejoras Municipales, una realidad que la propia JSF habría aceptado cuando certificó el plan fiscal del gobierno el año pasado.

“La (JSF) previamente había validado el Fondo de Mejoras Municipales (MIF, en inglés) y el Fondo de Administración Municipal (FAM), así como por el plan fiscal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)”, reza la carta de Sobrino Vega al agregar que en tales documentos, el ente federal habría reconocido la naturaleza “autoejecutable” y de asignación de tales fondos.

El FAM y el MIF son fondos vinculados a la Corporación del Fondo de Interés Municipal (Cofim), una entidad que se nutre del 0.5% del IVU asignado a esos fines en una ley del año 2014. El estatuto establece que el dinero que llega a esos fondos será distribuido por la Legislatura y este tampoco entra al Fondo General, por lo que no estarían sujetos al proceso presupuestario.

Según Sobrino Vega, la ley federal Promesa no faculta a la JSF a intervenir con entidades no cubiertas como sería Cofim y por ende, el intento de la JSF de anular estas resoluciones no tiene fundamento en ley.

El pasado miércoles, la JSF anuló 24 resoluciones conjuntas que tuvieron el efecto de reasignar unos $40 millones provenientes de diversos tipos de fondos a otras agencias o municipios.

Prácticamente la mitad de esos fondos están vinculados al MIF.