La gobernadora negó el miércoles que le haya pedido la renuncia al comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, cuya dimisión fue anunciada hoy por La Fortaleza, aunque fuentes de El Nuevo Día aseguran que la mandataria le pidió que dejara el puesto desde el martes.

“El Comisionado renunció voluntariamente (porque) tiene una situación familiar que ya me lo había indicado”, manifestó.

“La renuncia (de Rivera Ríos) es voluntaria”, reafirmó la gobernadora.

No obstante, fuentes de este medio indicaron que en efecto la gobernadora le solicitó la renuncia al comisionado ayer.

“Es cierto, lo botaron. No puedo hablar porque nos quitan la licencia”, dijo una de las fuentes que prefirió no ser identificada.

De hecho, La Fortaleza emitió un comunicado con declaraciones del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, anunciando que acogieron la renuncia del funcionario, sin negar que, su salida se produjera luego que se le solicitara la renuncia.

“Hoy acogimos la renuncia del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, y comprendiendo que es una situación estrictamente familiar y personal, no emitiremos otro comentario que no sea, desearle todo lo mejor a él y a los suyos, al igual que agradecer sus años de servicio al pueblo de Puerto Rico”, reza el escueto comunicado.

El funcionario, por su parte, coincidió con la versión de la mandataria y dijo que su salida responde a razones familiares.

“La razón de mi renuncia responde a motivos estrictamente personales que debo atender con mi familia y que restan concentración en mis deberes ministeriales”, explica en su carta de renuncia, que será efectiva hoy, miércoles, a las 6:00 p.m.

“Por tres años he servido con orgullo y satisfacción a esta administración, así como al pueblo de Puerto Rico, ha sido momentos retantes, pero a la misma vez de gran crecimiento tanto personal como profesionalmente. Me voy confiado en que dejo una oficina muy sólida en cuanto a unos profesionales de primera que estoy seguro continuarán sirviendo a la industria de seguros y velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Agradezco infinitamente la oportunidad brindada y le deseo el mejor éxito en la importante encomienda de dirigir nuestra isla”, puntualizó.

Aunque persisten las dudas sobre las razones de la fulminante salida de Rivera Ríos, algunas fuentes dijeron que no tiene que ver con el manejo de la emergencia de los terremotos, sino con la manera en que ha manejado la Oficina del Comisionado de Seguros desde el huracán María y a los conflictos personales que tiene el funcionario con algunas instituciones financieras.

El Nuevo Día intentó conseguirlo ayerpara que ofreciera orientación sobre cómo se debe aplicar el deducible de la póliza de terremoto en caso de que el asegurado someta dos reclamaciones, pero el comisionado no estuvo disponible. Su relacionista, Margie Álvarez, indicó que no le contestaba las llamadas y que tal vez estaba en una reunión de junta de alguna entidad de gobierno que no identificó.