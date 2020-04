A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

La organización World Central Kitchen (WCK) activó varios grupos de chefs y restaurantes para atender poblaciones que trabajan directamente combatiendo la crisis del COVID-19 bajo su bandera de #ChefsForAmerica.

Desde temprano la semana pasada, organizaron varios “foodtrucks” y restaurantes para asistir a grupos de profesionales de la salud que trabajan largas jornadas en los hospitales sin un plato de comida. Además, se está sirviendo comida a cuarteles de la Policía y centros de envejecientes.

En un comunicado de prensa, se informó que entre los participantes se encuentran el Miramar Food Truck Park y sus conceptos Yummy Dumplings y The Meatball Company, y Wings & Co. y Paellas y Algo Más en Caguas.

Esta activación forma parte de una estrategia a nivel nacional de parte de WCK para reactivar la economía de alimentos locales y así atender la necesidad de alimentación ante la crisis. Al emplear restaurantes que han tenido que cerrar sus puertas ante el toque de queda, se logra inyectar capital a la economía local para que los restaurantes pueden mantener sus empleados en nómina.

“Nos sentimos muy orgullosos de poder activar a nuestra comunidad de chefs y restaurantes, como siempre hacemos cuando hay una crisis y es necesaria una alimentación de emergencia. Pero esta vez es aún más poderoso pues no solamente estamos proveyendo un servicio esencial y cuidando a los que cuidan de nosotros, pero también estamos ayudando a restaurantes y productores locales que atraviesan momento muy difíciles viendo sus mercados cerrados ante el toque de queda. Nuestro programa de resiliencia alimentaria Plow to Plate fue creado para momentos como estos”, comentó Mikol Hoffman, directora del Programa Plow to Plate.

Durante los meses de enero y febrero, WCK también activó chefs y cocineros del patio para alimentar a los refugiados del suroeste de la isla. En esa ocasión, se prepararon más de 400,000 platos de comida y se les pudo comprar el 90% de los vegetales a productores locales que habían visto afectadas sus ventas tras el cierre de comercios y escuelas en la región.

La organización, fundada por el chef español José Andrés, ha servido cerca de un millón comidas bajo el lema #ChefsforAmerica en distintas ciudades de Estados Unidos como también en España y Londres. Hasta el momento, suman más de 15 millones de platos de comida que la organización ha servido durante desastres y crisis a nivel global desde su fundación en el 2010.