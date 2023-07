En apenas tres semanas estará disponible el nuevo incentivo del Departamento de la Vivienda para la compra de placas solares, que beneficiará a 6,000 ciudadanos de clase media.

La ayuda se conocerá como Incentivo Solar y se nutrirá de $100 millones en fondos federales del programa CDBG-MIT, reveló el pasado 12 de julio el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

Para el funcionario, los fondos se agotarán en menos de media hora, tal y como ocurrió en marzo durante la primera ronda de distribución del programa Nueva Energía, que ofrece un vale de $30,000 a los ciudadanos de ingresos bajos y moderados para la compra de un sistema de energía solar.

A continuación contestamos algunas de las dudas más relevantes sobre cómo solicitar los fondos:

PUBLICIDAD

1. ¿Cuándo comienza la distribución de la ayuda?

La ayuda se podrá solicitar el 10 de agosto entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

2. ¿Cuál es el primer paso?

El primer paso para solicitar la ayuda es obtener un boleto con el que, posteriormente, el ciudadano podrá solicitar la ayuda en un periodo de 120 días.

3. ¿Dónde se solicita el boleto?

Los interesados podrán solicitar el boleto a través del 1-833-234-2324 o accediendo a www.incentivosolar.pr.gov.

También podrán solicitarlo en una de las 10 oficinas que el programa habilitará en San Juan, Caguas, Fajardo, Yabucoa, Orocovis, Vega Alta, Aguadilla, Mayagüez y Ponce.

4. ¿Cuántos boletos habrá disponible?

Vivienda confirmó que solo habrá una ronda de 6,000 boletos para solicitar la ayuda. No obstante, la página web tendrá 4,000 boletos asignados, mientras que el centro de llamadas tendrá 1,000 y cada una de las oficinas del programa 100.

5. ¿Quiénes cualifican?

Para este incentivo, cualificarán las familias compuestas por una persona, con un tope de ingresos de $84,000. En el caso de las familias de dos personas, el tope de ingresos para ser elegibles al incentivo es de $96,000; tres personas, $108,000; cuatro personas, $120,000 y para cinco personas, el ingreso anual máximo sería de $129,600.

Además, para las familias de seis personas, el ingreso máximo para solicitar el incentivo sería de $139,200 y en aquellos de siete y ocho personas, respectivamente, el ingreso máximo anual sería de $148,800 y $158,400, respectivamente.

6. ¿Tengo que tener firmado un contrato de placas solares?

Sí. Además de cumplir con los ingresos, los ciudadanos deben tener un contrato firmado con alguna compañía instaladora de placas solares que sea participante del programa.

Deberá ser un contrato por un servicio nuevo y por el cual no se haya iniciado la instalación del sistema.

PUBLICIDAD

El contrato deberá estar acompañado de un formulario de reconocimiento y consentimiento ambiental al momento de solicitar el boleto.

7. ¿Qué pasa si firmo el contrato y no obtengo un boleto?

En caso de que usted firme un contrato y no obtenga un boleto, primará el acuerdo al que haya llegado con la empresa seleccionada. Por ejemplo, si no existe ninguna cláusula de cancelación, podría tener que asumir el 100% del costo de la instalación, ya que no contará con el 15% que aporta Vivienda.

8. Una vez tengo el boleto, ¿qué documentos debo presentar?

Luego de obtener el boleto, el solicitante deberá mostrar evidencia de sus ingresos, que es ciudadano americano, o tiene permiso legal para residir en territorio de Estados Unidos. También deberá evidenciar que es dueño de la residencia donde se hará la instalación. La vivienda debe ser unifamiliar y la principal del ciudadano.

La ayuda se solicita a través de internet o de forma presencial en una de las oficinas del programa.

9. ¿Cuáles son las compañías participantes?

Vivienda certificó a 79 compañías para participar del programa. El listado, que se compone de empresas grandes y pequeñas, está disponible en la página web de Incentivo Solar.