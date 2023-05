Nueva York. - Un grupo de manifestantes abucheaba este jueves a las personas que entraban al Cipriani Wall Street, en el Distrito Financiero de la ciudad de Nueva York justo cuando comenzaba el evento PRNOW, un foro del gobierno de Puerto Rico ante inversionistas institucionales y la comunidad financiera.

Los manifestantes denunciaban que el evento celebra “la venta” del archipiélago de Puerto Rico.

“Nosotros estamos aquí como la diáspora puertorriqueña resaltando que nosotros estamos en contra de la venta de Puerto Rico”, dijo Lorraine Liriano, del grupo A Call to Action on Puerto Rico. “Nosotros estamos a favor de la liberación de Puerto Rico”.

El gobierno de Puerto Rico celebra el foro PRNOW a un año de la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. El evento, que se llevará a cabo jueves y viernes, brindará información actualizada acerca de la recuperación económica y fiscal del archipiélago ante la comunidad financiera, con énfasis en los inversionistas institucionales en deuda municipal, según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

El foro contará con la participación del gobernador Pedro Pierluisi; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams; y el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Ignacio Álvarez.

La campaña Puerto Rico Not For Sale, o Puerto Rico No Se Vende, organizada por grupos que incluyen A Call to Action on Puerto Rico, NY Boricua Resistance y Jornada Se Acabaron Las Promesas, convocó la protesta.

Una hoja que repartían los manifestantes cuestionaba “quién se aprovecha ahora de la crisis y del desplazamiento de los (puertorriqueños)” y denunciaba a Hochul y Adams, por “alabar y legitimar estos esfuerzos que están desplazando a los puertorriqueños pobres y de clase trabajadora”.

Ondeando la monoestrellada, el grupo de alrededor de una veintena de manifestantes coreaba: “Puerto Rico no se vende; Puerto Rico se defiende” frente la entrada del lugar del evento. Algunos llevaban una pancarta que decía: “Pierluisi es un criminal”.

“Estamos defendiendo que no nos desplacen de nuestro país,” dijo Liriano. “Si no tenemos tierra, dejamos de ser puertorriqueñas y puertorriqueños”.