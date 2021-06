El próximo martes, 29 de junio, el Centro de Convenciones será escenario de una feria de reclutamiento con más de 4,000 plazas disponibles en la industria de restaurantes.

Así lo anunció mediante comunicado de prensa el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda,.

La iniciativa del Programa de Desarrollo Laboral (PDL), adscrito a la DDEC, es en colaboración la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Correrá en horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

El registro previo se debe hacer en la página www.ddec.pr.gov/eventos.

Cidre Miranda destacó que “nuestro compromiso desde el primer día ha sido fomentar la economía de Puerto Rico y gracias a esta alianza entre el DDEC y el sector privado, estaremos ofreciendo sobre 4,000 plazas en la industria de restaurantes”. La idea es que el personal atienda a los asistentes y “ese mismo día estén reclutados”, agregó el secretario.

“Actualmente en la industria de restaurantes hay varias oportunidades de empleos. Hay plazas disponibles de todos los niveles y áreas del negocio. Desde distribución, hasta servicio al cliente y gerencia”, sostuvo José E. Vázquez-Barquet, presidente de Asore. “Nuestro compromiso es aportar al proceso de normalización de una manera segura, eficaz y justa. Una manera de contribuir al fortalecimiento a la economía es a través de la creación de empleos”.

Asimismo, Jenny Mar Cañón Feliciano, directora ejecutiva del PDL, informó que los fondos provenientes de Servicio de Respuesta Rápida de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, en inglés) permiten realizar Ferias de Reclutamiento para atender las necesidades de las diferentes industrias. Explicó que a los candidatos seleccionados se le otorgará libre de costo el Certificado de Salud, con la prueba requerida por los patronos que estarán reclutando al momento.

Toda persona interesada debe traer consigo copias de su resumé actualizado, identificación con foto (sea pasaporte, licencia de conducir, tarjeta ID del Estado o tarjeta electoral), Seguro Social, fotos 2 x 2, Certificado de nacimiento, de antecedentes penales y el número de cuenta de banco para depósito directo.

Se recomienda que los participantes lleven originales y copias suficientes para ser entregados a los patronos.

Entre los puestos de trabajo disponibles se incluyen: servicio al cliente, cocineros, meseros, puestos gerenciales y de supervisión, servicios técnicos, personal administrativo, analistas financieros y de contabilidad.

Los restaurantes participantes son: All Around Consultants, Antonino’s Pizza, Barrachina Restaurant, Buns Burger, Casa Mofongo, Cayo Caribe, Chili’s, Church’s, El Mesón Sandwiches, El Yunque Treehouse Restaurant, Ichiban, IHop, José Santiago Inc., KFC, Katrina Restaurant, Longhorn, McDonald’s, Mendez & Co., Olive Garden, PF Changs, Pio Bello Gelato, Pizza Hut, Pollo Tropical, Popeye’s, Red Lobster, Romano’s Macaroni Grill, Subway, Sweet & Fit Temptations, Taco Bell, The Sand and the Sea y Wendy’s.

El estacionamiento será libre de costo para los asistentes. El uso de mascarillas es mandatorio en todo momento.

“Esta feria de reclutamiento se une a los esfuerzos que hemos estado respaldando en conjunto a diferentes industrias. Exhortamos a que acudan y evalúen las diferentes oportunidades de empleos disponibles y los beneficios e incentivos que los patronos están ofreciendo”, señaló Carlos Rivera Santiago, secretario del DTRH.