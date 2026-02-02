Opinión
Economía
Suscriptores
Cámara aprueba el cheque de alivio contributivo

La medida busca repartir $500 millones a los contribuyentes

2 de febrero de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dennis Márquez, representante del PIP (alexis.cedeno)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negocios

La Cámara de Representantes aprobó de manera unánime la resolución que busca repartir unos $500 millones en sobrantes del gobierno a los contribuyentes, en ausencia de un cambio en el sistema contributivo.

La resolución pasa ahora al Senado, donde más temprano se dijo que se aprobaría tan pronto la atendiera la Cámara. Al momento, la sesión del Senado no ha concluido.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278 se aprobó en la Cámara baja con 49 votos a favor y hubo cuatro legisladores ausentes.

El presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, Eddie Charbonier Chinea, defendió el proyecto al indicar que cuenta con una carta del Departamento de Hacienda indicando que cuenta con $813.7 millones.

Muchos de los fondos enumerados por Hacienda, sin embargo, corresponden a años fiscales anteriores, como reservas del año fiscal 2022; $31 millones que fueron sobrantes del incentivo reintegrable repartido en 2024 y otros balances disponibles provenientes del año fiscal 2023.

Las minorías del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Proyecto Dignidad (PD) votaron a favor de la medida, aunque expresaron preocupación por la capacidad del gobierno actual para cumplir con un alivio contributivo permanente.

El portavoz independentista Denis Márquez dijo, por su parte, que “no deja de ser un alivio a la clase trabajadora, como planteamos en una vista pública”.

Cuestionó, sin embargo, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego dé paso a un proyecto de cambios contributivos, un tema que todavía queda en el tintero para este cuatrienio. Esto, al no aprobarse ahora el proyecto de reformas (PC 1014) sometido por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Cámara de RepresentantesGobierno
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
