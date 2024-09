Casi la mitad de los puertorriqueños viven con fragilidad financiera

Puesto de otra manera, casi cinco de cada 10 personas en Puerto Rico son frágiles financieramente hablando porque indicaron no sentirse confiados en poder absorber un gasto inesperado de $2,000 o más en su presupuesto.

Más aún, sin mediar una emergencia, no importa la edad, a prácticamente todos los puertorriqueños, el ingreso que reciben no les alcanza para vivir, de acuerdo con el estudio “Panorama general de los factores relacionados con la capacidad financiera de los adultos en Puerto Rico”.

“Pero no es sorprendente que haya una diferencia desfavorecedora hacia las mujeres , pues tienden, en general, a enfrentarse a condiciones económicas más retantes y las condiciones de empleo tienden a ser adversas (versus los hombres)”, dijo Toro.

Menos educación más estrechez

Gastos superan los ingresos

“A mí lo que me parece curioso ahí es que la diferencia entre las edades de la gente es casi ninguna”, subrayó Toro. “En general, hay un nivel de gastos, el cual es bien difícil bajar y no me sorprende porque en Puerto Rico la vida es costosa”, continuó.