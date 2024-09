Continúa el despido de empleados en los hospitales Pavía

No obstante, la gerencia del conglomerado, encabezada por su presidenta, Karen Artau Feliciano, ha guardado silencio sobre los planes para enderezar las finanzas de la empresa a pesar de múltiples peticiones información.

Los hospitales Metro Pavía no son los únicos entre los negocios de la familia Artau en problemas financieros. Su compañía de seguros -First Medical Health Plan Inc.- ha reportado ingresos netos en negativo durante los pasados tres años, que totalizan más de $28 millones en pérdidas.