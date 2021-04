Con todas las medidas de seguridad que se requieren debido al COVID-19, desde este jueves, 15 hasta el sábado 17 de abril, se llevará a cabo el “Step Up Senior Open House” en Plaza Las Américas, un evento que permitirá a los estudiantes de escuela superior interactuar, de forma presencial, con más de una decena de instituciones post secundarias.

“Todos sabemos que el COVID impactó nuestras vidas. Para los estudiantes graduandos este golpe ha sido uno mucho más duro. No han podido disfrutar de su tradicional año senior, pero más allá no han tenido la oportunidad de poder entablar relaciones con las diferentes universidades e instituciones donde podrán continuar sus estudios. De aquí nace Step Up Senior. Nos dimos a la tarea, junto con la gerencia de Plaza Las Américas, de lograr este tan necesario esfuerzo”, expresaron Carlos Argomaniz y Sandra Fernandez, productores del evento en declaraciones escritas.

Del 15 al 17 de abril desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. los estudiantes y sus padres se podrán dar cita en el centro comercial para auscultar las alternativas que proveen las diferentes instituciones. Además, podrán establecer diálogos directos para ver cuáles opciones son las más idóneas para tan importante decisión.

“Esta no es una reunión tradicional de universidades. Una de las razones principales de hacer esta casa abierta en Plaza Las Américas es poder contar con la presencia de los padres de los estudiantes para que sean parte de las orientaciones que cada universidad ofrecerá dentro de su espacio. En adición contaremos con todos los protocolos de seguridad que exige el centro comercial”, comentaron los productores.

Entre las universidades que participarán en la Casa Abierta están: Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana, Universidad Politécnica, Universidad Ana G. Méndez, Universidad Carlos Albizu, Universidad del Sagrado Corazón, National University College, EDP College, ICPR, Automeca, MechTech, y la Escuela de Enfermeros y Anestesistas.

Como parte de los atractivos se sortearán diferentes premios entre los asistentes al evento, los cuales incluyen: memorabilia de sus artistas favoritos, certificados de ropa de las tiendas Roma, certificados de El Mesón Sandwiches, premios de Avon y certificados de Scuba Dogs.

Para más información se pueden comunicar al 787-413-5505 ó a través de las redes sociales Facebook/stepupseniorexpo y en Instagram stepupsenior.