La Administración de Pequeñas Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés) se asoció con el subcomité Lab-to-Market del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para otorgar $330,000 en premios a los ganadores del nuevo concurso de premios de ecosistemas de innovación inclusiva Lab-to-Market (L2M).

Colmena66, una organización sin fines de lucro con sede en San Juan que conecta a empresarios del área de Puerto Rico y propietarios de pequeñas empresas con recursos asociados locales y regionales, recibió un premio Super Connector de $10,000 por su presentación de competencia que destaca la red que construyeron para empresarios e investigadores para crear conciencia de oportunidades que ayuden a impulsar la economía de Puerto Rico a través de la innovación.

“La Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos felicita a los ganadores de este concurso, especialmente a Colmena66, con sede en San Juan, por sus esfuerzos para apoyar el ecosistema económico de Puerto Rico a través de la innovación, especialmente ahora durante la pandemia de COVID-19. Esta nueva competencia fomenta el espíritu empresarial y el crecimiento inclusivo y sostenible mediante el desarrollo y la comercialización de tecnología para mejorar el acceso a los recursos; las entradas fueron fenomenales”, dijo Josué E. Rivera, director de Distrito de la SBA en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

PUBLICIDAD

Lanzado el 30 de septiembre de 2020, el concurso de premios L2M aceptó más de 160 presentaciones de solicitantes de todo Estados Unidos que buscaban su parte del premio del concurso de $330,000. El programa reconoce las organizaciones, los programas y las ideas de mayor impacto que apoyan los ecosistemas de innovación de la investigación y el desarrollo, en particular los que se centran en las comunidades subrepresentadas y las respuestas a las pandemias.

Colmena66 colabora con más de 200 socios de recursos que incluyen la academia, el gobierno, organizaciones sin fines de lucro, incubadoras y aceleradoras. El grupo también ha sido una fuerza impulsora detrás de tomar la riqueza de las ofertas de estos grupos y ponerlas en un solo lugar. Además, ha sido parte del esfuerzo para llevar el SBA SBIR/STTR Roadtour a Puerto Rico.

“Los esfuerzos del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, liderado por Colmena66, han dado resultados notables. Desde el tercer trimestre de 2015, investigadores y emprendedores en Puerto Rico han ganado un total de 16 subvenciones SBIR. Cuando miramos el historial de Puerto Rico en los programas SBIR/STTR, el resultado de nuestros esfuerzos durante los últimos cinco años representa el 51% de los fondos totales generados durante los últimos 30 años y el 35% del número total de premios recibidos en Puerto Rico durante ese mismo período de tiempo”, expresó Lucy Crespo, directora ejecutiva del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, mediante comunicado de prensa.

Las presentaciones fueron evaluadas por calidad y claridad por un panel de empleados federales y socios no federales con experiencia relevante. La selección final fue realizada por un comité interinstitucional en coordinación con la Oficina de Innovación y Tecnología de la SBA.

PUBLICIDAD

A nivel nacional, los premiados son los siguientes:

“Super Connector”: premios de $10,000 por los esfuerzos actuales para atraer o apoyar con éxito redes de comunidades subrepresentadas en el ecosistema de innovación en investigación y desarrollo.

• Startup Tucson - Tucson, Arizona

• Colmena66 - San Juan, Puerto Rico

• Launch Minnesota - St. Paul, Minnesota

• Director - Fayetteville, Arkansas

“Ecosystem Responder”: premios de $10,000 por respuestas innovadoras y efectivas para apoyar el ecosistema de investigación y desarrollo en medio del entorno pandémico.

• Challenge America - Basalt, Colorado

• JumpStart Inc. - Cleveland, Ohio

• Hofstra University Center for Entrepreneurship - Hempstead, Nueva York

• CO + HOOTS / HUUB - Phoenix, Arizona

“Visionary”: premios de $25,000 por las ideas más creativas y viables para crear un ecosistema de innovación de investigación y desarrollo más inclusivo para el futuro.

• Kentucky Science and Technology Corporation – Lexington, Kentucky

• Jackson State University – Jackson, Mississippi

• Arrowhead Center – Las Cruces, New Mexico

• AWIS STEM to Market Initiative and University of Toledo – Toledo, Ohio

• Ventureprise at UNC Charlotte – Charlotte, North Carolina

• LabStart (MXV) – Sacramento, California

• The Fledge – Lansing, Michigan

• Central Maine Growth Council – Waterville, Maine

• MCA Innovation Center – El Paso, Texas

• BioGenerator – St. Louis, Missouri