La Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés) anunció este viernes una multa de $18 millones a una filial de McKinsey & Co. por no tener controles adecuados para impedir que información privilegiada de los clientes asesorados por otras divisiones de firma fuera utilizada para tomar decisiones de inversión para su beneficio.

Entre esos clientes, donde no hubo los cuidados necesarios, según la SEC, figura Puerto Rico.

McKinsey & Co. ha sido el principal asesor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el proceso de reestructuración y reformas fiscales requeridas a Puerto Rico para salir de su proceso de bancarrota y crisis fiscal a través de la ley federal Promesa.

“Permitir que individuos que puedan poseer o tener acceso a información no pública material y que también tengan poder de supervisión sobre decisiones de inversión que pueden beneficiarles económicamente representa un riesgo exarcebado de mal uso”, indicó en declaraciones escritas Gurbir S. Grewal, director de la división de Cumplimiento de la SEC.

“Es crucial que los asesores de inversiones tengan políticas y procedimientos de cumplimiento robustos en su lugar para atender los riesgos inherentes a sus estructuras organizacionales”, agregó el funcionario federal.

“Hoy, MIO Partners ha resuelto este asunto relacionado a políticas y procedimientos históricos”, indicó McKinsey en declaraciones suministradas a este diario.

“Los asuntos identificados en la orden de la SEC han sido resueltos por MIO a través de políticas y procedimientos fortalecidos y la orden no identifica ningún mal uso de información confidencial o material no pública por MIO o McKinsey”, agrega la declaración de la firma al indicar que se trata de operaciones separadas que siguen “políticas estrictas para limitar compartir información entre las dos organizaciones”.

Una “política de colaboración” para beneficio propio

Según el regulador bursátil, por al menos cinco años, entre los años 2015 y 2020, la filial de McKinsey & Co., MIO Partners Inc., no estableció, mantuvo o implementó políticas o procedimientos para asegurar que sus ejecutivos no utilizarían información material, privilegiada y no pública de los clientes que asesoraban otras unidades del conglomerado, entre ellas, la unidad de asesoría a clientes en problemas financieros o en reestructuración.

Según la SEC, en un momento dado, el presidente de la unidad de asesoría en reestructuraciones de McKinsey era a su vez, integrante del comité de inversiones de MIO.

MIO habría aceptado no repetir las violaciones de ley identificadas por la SEC y pagar la penalidad sin aceptar o negar los hechos, reza la orden del regulador bursátil.

MIO es una firma de asesoría de inversiones, afiliada a McKinsey & Co. registrada ante la SEC. Esta entidad asesora y toma de decisiones en materia de inversiones en el mercado de valores tanto para contribuir a la rentabilidad de la firma, como a pedido de otros clientes. Tales estrategias de inversión se implementan, siguiendo las directrices de un comité de inversiones y en ciertos casos, están son ejecutadas tanto a través de los fondos de inversión de la firma como a través de manejadores de fondos contratados, según la SEC.

Al 31 de diciembre pasado, MIO gestionaba unos $31,000 millones en activos bajo manejo, según la SEC.

De acuerdo con el regulador bursátil, durante el período que abarcó la investigación, socios y empleados de McKinsey, que a su vez eran parte de los comités de inversión de MIO, recibían información de empresas o entidades que eran asesoradas por los consultores de la firma.

Entre la información a la que accedían de manera privilegiada los ejecutivos que velaban por las inversiones de McKinsey, figuraban las fusiones en las que entraban las empresas, la radicación de procesos de quiebra, el desarrollo de productos, las movidas para levantar capital o cuando se producían cambios importantes en la gerencia de los clientes asesorados.

Según la querella de la SEC, por espacio de dos años, los ejecutivos de inversiones de MIO tenían información privilegiada de Alpha Natural Resources Inc. (ANR) y en ese tiempo compraban y vendían acciones de la empresa que posteriormente, se acogió a la bancarrota. Mientras la unidad de reestructuración de McKinsey asesoraba a ANR, MIO aumentaba sus inversiones en esa empresa de unos $70 millones a $272 millones, incluyendo unos $80 millones en deuda con prioridad de pago.

McKinsey concibió el plan de reestructuración de ANR y este se aseguraba la prioridad de pago, pero no la firma no divulgó sus intereses, a través de terceros, al tribunal de quiebras, reza la orden del regulador.

Lo mismo, alegó el regulador federal, habría sucedido con SunEdison Inc. En ese caso, a través de seis manejadores de inversiones, MIO invirtió en la empresa eléctrica.

De acuerdo con la orden de la SEC y acuerdos con el Síndico de Estados Unidos, McKinsey habría cometido otras violaciones al no revelar sus intereses en el caso de SunEdison, Westmoreland Coal Company y otros 11 casos de bancarrota.

Las acciones alegadamente ilícitas por parte de McKinsey & Co. fueron denunciadas hace algunos años por The New York Times, incluyendo las inversiones en la deuda de Puerto Rico en 2018.

MIO, McKinsey y Puerto Rico

“Finalmente, en enero y febrero de 2017, MIO invertía directamente en los bonos municipales de Puerto Rico al mismo tiempo que McKinsey estaba proveyendo asesoría en reestructuración a la (JSF), la entidad a cargo dirigir la transformación financiera de Puerto Rico”, reza la orden de la SEC.

“Durante este período de tiempo, el comité de inversiones (de MIO), que incluía a socios activos de McKinsey con acceso a la información material no publica (de Puerto Rico) fue animada bajo la dirección del comité a supervisar las inversiones directas de MIO, incluyendo la venta de cerca de $1 millón en bonos de Puerto Rico”, agrega la SEC al señalar que hasta junio de 2017, MIO también invertía en Puerto Rico a través de manejadores contratados.

A preguntas de El Nuevo Día, la JSF dijo estar conciente del acuerdo entre McKinsey y la SEC y le dio un voto de confianza al trabajo analítico que la firma realiza en torno a las reformas fiscales y económicas que necesita la isla. Agregó que ha fortalecido sus requisitos de divulgación de información a suplidores y contratistas.

El organismo fiscal indicó que en el 2019, publicó los resultados de una investigación abarcadora acerca de las inversiones de MIO en Puerto Rico. El análisis fue preparado por Luskin, Stern & Eisler LLP y concluyó que si bien MIO tenía intereses en los bonos de Puerto Rico, los consultores de McKinsey que trabajan con el organismo fiscal desconocían de tales inversiones y no ejercían influencia acerca de las estrategias de inversión en MIO. La firma asesora habría vendido sus posiciones en Puerto Rico en abril de 2018.

La determinación de la SEC se produce al tiempo en que el Senado federal habría aprobado legislación para enmendar la ley federal Promesa a los fines limitar la ocurrencia de conflictos de interés en el proceso de bancarrota de Puerto Rico.

El pasado 10 de noviembre, durante el proceso de vistas de confirmación del Plan de Ajuste (PDA), Ojas Shah, ejecutivo de McKinsey aseguró a la jueza Laura Taylor Swain que la propuesta para modificar unos $33,000 millones en obligaciones del gobierno central es factible.

Sin embargo, a preguntas del bonista individual Peter C. Hein, Shah indicó que McKinsey llegó a sus conclusiones utilizando las premisas y razonamientos legales dados por la JSF y sus demás asesores y no corroboró de manera independiente la corrección de la data estadística que recibió y que dio pie a la recomendación a favor del PDA.