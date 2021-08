Ante el aviso del evento atmosférico que pasará por Puerto Rico, ya hay estaciones que se han quedado sin gasolina por el alza súbita en demanda, mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) congeló el margen de ganancias del combustible y también los precios en los artículos de primera necesidad.

Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), indicó que una de sus estaciones, la de Hormigueros se quedó sin abastos anoche. “Se supone que tuviera gasolina hasta esta mañana, pero se me acabó ayer. Hoy en la tarde se supone que llegue el camión a entregarme más”. Indicó que ante el aviso de la onda tropical, la gente comenzó a prepararse y a llenar los tanques de sus autos.

Estimó que, entre ayer y hoy, habrá unas 100 o 150 gasolineras que se quedarán sin combustible ante el alza súbita en demanda que van a experimentar, a causa de la proximidad del evento atmosférico. “Puede que haya entre un 15% y 20% en algún momento que no tengan gasolina porque la demanda aumenta, aunque esta vez las filas no han sido tan fuertes como cuando hay un aviso de huracán”, indicó Mercado.

Los mayoristas en Puerto Rico tienen almacenados entre 50 a 60 millones de galones de gasolina, lo que significa que hay abastos suficientes para entre 25 a 30 días ya en inventario en la isla.

En cuanto a la posibilidad de que se vaya la luz cuando comiencen a caer las primeras lluvias y se afecten las operaciones en las bombas, Mercado señaló que no deberían confrontar problemas, pues más del 90% de las estaciones cuentan con generadores eléctricos.

Por otro lado, el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, emitió en la noche del lunes la orden 2021-017, mediante la cual quedaron congelados los precios de los artículos de primera necesidad, así como los márgenes de ganancia bruta del combustible ante la vigilancia de la tormenta tropical para Puerto Rico.

El secretario prohibió alzas en todos los niveles de distribución y mercadeo de los precios regulares que estuvieran en vigor a partir de la firma de dicha orden.

“Queremos que los consumidores puedan prepararse adecuadamente antes de que surja el evento atmosférico, sin tener la preocupación de que vaya a haber un alza injustificada en los precios de los productos”, expresó Rivera Rodríguez.

Esta orden incluye, pero no se limita a alimentos enlatados y frescos, agua, hielo, leche, café, todo tipo de farináceos y de granos, gasolina, combustibles, tormenteras, reparación e instalación de tormenteras, tornillos, tuercas, clavos, expansiones, paneles de madera, soga, tensores y herramientas, plantas eléctricas de gasolina, diesel o de gas propano, cisternas de agua, tanques y recipientes de almacenamiento de agua, tanques y recipientes de almacenamiento de combustible, toldos y casetas de campaña, además, baterías y linternas de todo tipo y cargadores de energía o cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda razonablemente necesitar para prepararse o recuperarse de la situación de emergencia.

Aunque existe la congelación de los precios, la orden del DACO permite que se pueda reducir el costo de los productos y servicios.

De otro lado, los supermercados dijeron estar preparados para el paso del ciclón tropical, y hasta ahora continuarán operando en horario regular.

“Tenemos un programa de huracanes que lo implementamos en el almacén cuando comenzó la temporada, y lo extendemos a las tiendas. Las tiendas están abastecidas con todo lo fundamental”, manifestó José Revuelta, presidente de la cadena SuperMax.

No obstante, aclaró que hay ciertos faltantes, como por ejemplo algunas marcas de jugos o marcas de aceites que no están disponibles debido al disloque en la cadena de suministros que ha causado la pandemia, la cual aún no se ha restablecido del todo. Pero dentro de todas las categorías de productos, el consumidor tendrá opciones a escoger, aunque sean otras marcas y tamaños, aseguró Revuelta.

Asimismo, las órdenes por internet comenzaron a aumentar desde el domingo en la plataforma digital de SuperMax. “Eso es normal cuando se anuncian estos eventos. Y ese aumento se mantiene hasta ahora en la mañana”. Las entregas, así como el horario de operaciones en la cadena continúan como de costumbre, agregó el presidente de la empresa.

“Estamos completamente preparados y listos”, expresó por su parte, Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos. La cadena tiene suficientes abastos de todos los artículos de primera necesidad que los consumidores buscan en época de huracanes, según la ejecutiva.

“Los abastos gracias a Dios los hemos podido tener. Habíamos hecho el análisis de los inventarios y adquirimos los suministros con tiempo para estar preparados. (El huracán) María nos enseñó y aprendimos la lección”, aseguró Rodríguez, al indicar que tienen suficiente inventario de salchichas, leche UHT, enlatados, baterías, productos de higiene y limpieza, entre otros.