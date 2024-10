Continúan las negociaciones entre la Junta Fiscal y los bonistas de la AEE

A solo horas de que se levantara la restricción que impedía a las partes continuar litigando en el proceso de quiebra de la AEE, Swain acogió un pedido de su exhomóloga y líder del Equipo de Mediación, Shelley C. Chapman, para mantener el status quo del caso por otros 30 días.

Pero a mediano plazo, a juzgar por el expediente de Título III de la AEE, no hay certeza de que, en efecto, se consiga un entendido o cuándo podría resolverse la reestructuración financiera de la empresa estatal. Ello, porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas de la AEE que le respaldan, han extendido la vigencia de su entendido por todo un año.

Sin reparos para continuar en la mesa de negociación

El pasado 24 de septiembre, Swain extendió la vida -y por ende, los trabajos- del Equipo de Mediación de la AEE por otros seis meses , luego de que los principales grupos que intervienen en la quiebra de la corporación pública no mostraran reparos a tal extensión.

Según un recurso de la JSF en el que se solicitaba mantener el Equipo de Mediación activo, ocho de las partes involucradas en el caso no tuvieron reparos en continuar sentados a la mesa. El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), los administradores de las líneas de crédito para combustible (“fuel lenders”), el fiduciario de la deuda de la AEE y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) no objetaron la extensión de los trabajos del Equipo de Mediación.