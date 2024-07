Swain decreta una moratoria en el caso de quiebra de la AEE

Sobre todo, la moratoria de 60 días y la instrucción expresa a las partes para sentarse en la mesa de negociación fue el cierre a una sesión de conferencia en la que, por primera vez en siete años, la jueza arremetió contra la JSF y también contra los bonistas objetores de la AEE, al punto de emplear términos “míope” y “delirante” para referirse a las posturas de estos y aseverar que sería “un fracaso y un acto de falta de decencia y compasión” hacia la población de Puerto Rico, no llegar a un acuerdo. En especial, porque es el pueblo de Puerto Rico el que abrumado en estos tiempos por el calor, ya paga altas tarifas eléctricas a cambio de un servicio poco confiable, un cuadro que la jueza describió como inaceptable.

“El fracaso no es una alternativa”, dijo Swain haciendo referencia a la oración con la que abrió los Casos de Título III de Puerto Rico el 17 de mayo de 2017.

“Esa premisa sigue siendo verdad ahora”, prosiguió la jueza al agregar que sería un fracaso, que por “falta de imaginación y de valentía” que no se reconozcan las realidades económicas que encara Puerto Rico no y que por ende, no pueda resolverse la situación financiera de la AEE.