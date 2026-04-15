Convocan congreso sobre economía azul

La fundación Ortiz Lord Hope, una organización sin fines de lucro enfocada en el emprendimiento, convoca a un congreso de varios días enfocado en el uso de las costas y los recursos hídricos como motores de empleo y desarrollo económico sostenible.

El Congreso Internacional de Emprendimiento y Economía Azul se celebrará del 23 al 25 de abril en el Hyatt Centric en Isla Verde y tendrá espacios de participación gratuita para emprendedores vinculados al ecosistema de innovación que cualifiquen.

Según se informó en comunicado de prensa, en este congreso se presentarán experiencias de la llamada economía azul que han funcionado en países como España, República Dominicana, así como ejemplos del país. El evento tiene un costo de entre $90 y $280, según los días que participen y el momento en que reserven.

“Las personas vinculadas al Ecosistema de Emprendimiento OLHA IMPACT HUB que completen su registro podrán acceder a espacios sin costo, sujeto a disponibilidad y verificación, para los detalles deben escribir a ortizlordhope@gmail.com y la agenda completa está disponible en ortizlordhope.org ”.

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El evento reunirá a representantes del sector público, emprendedores, académicos, inversionistas y organizaciones vinculadas al desarrollo sostenible, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimiento y explorar oportunidades de colaboración.

También se presentarán datos actualizados sobre la economía azul en Puerto Rico por parte de National Ocean Watch (ENOW, por sus siglas en inglés) de la NOAA, que sitúan este sector como responsable de aproximadamente el 8% del empleo total en la isla, según se indicó.

Asimismo, el congreso convocará a actores clave del ecosistema emprendedor, incluyendo universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales, tanto locales como internacionales, en un esfuerzo por fomentar la cooperación, la creación de redes de trabajo y la identificación de oportunidades de inversión en sectores vinculados a este modelo de desarrollo, con impacto tanto local como regional.

“Hemos impulsado este Congreso como un espacio para promover la reflexión, el diálogo y la acción en torno a oportunidades de emprendimiento que resultan pertinentes para Puerto Rico. Nuestra condición geográfica y el potencial de nuestros municipios nos permiten abrir conversaciones serias sobre cómo vincular costas, innovación y desarrollo económico”, expresó la doctora María de los A. Ortiz Reyes, directora del programa OLHA IMPACT HUB, respaldado con fondos federales CDBG para el desarrollo comunitario.

La economía azul abarca sectores como el turismo, la innovación, la energía marina, la pesca responsable y la conservación ambiental. “En Puerto Rico, este enfoque representa una oportunidad real para diversificar la economía y generar empleos desde los municipios”, recalcó.

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Según datos oficiales divulgados por la ciudad de Barcelona, ese ecosistema agrupa actualmente a más de 1,100 empresas y genera sobre 15,000 empleos, con una aportación relevante a la actividad económica local. “Estas cifras responden a un proceso sostenido de planificación e inversión que ha integrado al gobierno municipal, al sector privado, al emprendimiento de las pymes, a la academia y al entorno portuario”, dijo.

El caso de Barcelona será discutido como ejemplo de cómo los gobiernos municipales pueden impulsar procesos de transformación económica mediante alianzas público-privadas, el fortalecimiento del ecosistema empresarial y la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones.

No obstante, la también catedrática de la Universidad de Puerto Rico puntualizó que estos modelos requieren adaptación a la realidad local, tomando en cuenta factores como la capacidad institucional, el acceso a inversión y las características socioeconómicas de cada territorio.