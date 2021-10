Los ciudadanos y negocios que deban impuestos sobre la propiedad inmueble podrán pagarlas con descuentos desde 25% a 55% del 5 de noviembre al 30 de junio de 2022, informó hoy el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua.

“Esto debe estar levantando unos $400 millones”, proyectó Paniagua sobre la iniciativa que catalogó como “una última oportunidad” para que los individuos y corporaciones liquiden sus deudas morosas antes de que esas obligaciones se pongan a la venta como ordena el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La deuda que no se pague se va a vender, y va a venir un fondo de inversiones y le va a tocar la puerta. Si no paga la deuda, le va a quitar la casa. No es un proceso simpático. Es la realidad”, advirtió Paniagua, tras ser cuestionado sobre las implicaciones para los deudores que no aprovechen la ventana de pago con descuento.

Paniagua recalcó que las personas y entidades que se acojan deberán pagar en un solo plazo, porque los términos negociados con la JSF no incluyen que el CRIM ofrezca planes de pago. A su vez, indicó que no se trata de un programa de condonar deudas, sino de una vía para estimular los recaudos y a la vez ayudar a que los municipios liquiden deudas pendientes y mejoren su flujo de caja.

Según se detalló, los términos de descuento aplican solo al impuesto sobre la propiedad inmueble y son los siguientes:

Del año fiscal 2017 al 2020

Para las deudas acumuladas entre el año fiscal 2017 y el 2020, no hay porcentaje de descuento, pero si el pago se emite del 5 de noviembre al 31 de enero de 2022, solo se pagará el principal (sin intereses, recargos ni penalidades).

Si el pago se produce del 1 de febrero al 30 de abril de 2022, se deberá pagar el principal más los intereses hasta la fecha.

Hasta el año fiscal 2016

Para las deudas acumuladas hasta el año fiscal 2016 y que se paguen durante la vigencia del programa, se perdonarán todos los intereses, recargos y penalidades.

Además, si se paga entre el 5 de noviembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, se cobrará solo 45% del principal. Para los pagos del 1 de febrero al 30 de abril de 2022, se cobrará 60% del principal; y del 1 de mayo de 2022 al 30 de junio de 2022, se cobrara 75% del principal.

Por su parte, el alcalde de Orocovis y presidente de la Junta de CRIM, Jesús E. Colón Berlingeri, precisó que los recaudos de este plan irán a pagar las deudas que tienen los municipios por la eliminación de la Ley 29-2019 y por préstamos concedidos bajo las leyes 42-2000 y 146-2001.

Si con esta iniciativa el CRIM recibiera más de lo que cierto municipio debe por estos tres conceptos, el sobrante se le transferirá a partir de septiembre de 2022, adelantó Paniagua.

Para indagar los montos de las deudas, hacer pagos y otras transacciones, Panigua indicó que el CRIM cuenta con tres formas: el portal crimpr.net; el centro de llamadas 787-625-2746; y visitar las oficinas municipales o regionales. “Toda transacción de CRIM se puede hacer por la vía digital”, aseguró.

En caso de que algún ciudadano o entidad entienda que el monto de su deuda es incorrecto, que no se le acreditado algún pago, que se le está cobrando por una vivienda exonerada o que procede alguna impugnación, también puede iniciar el proceso de reclamación por las vías ya enumeradas.