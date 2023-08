Contrario a lo que piensen algunos, los jóvenes sí quieren trabajar y aportar al país, pero muchos no consiguen una oportunidad de empleo o las condiciones de trabajo no se adaptan a sus necesidades, según expertos en el tema de reclutamiento de ManpowerGroup (MPG).

La empresa global, especializada en gestionar y desarrollar talento humano para las organizaciones, celebra sus 65 años en Puerto Rico, y como parte de las actividades celebró un conversatorio sobre el futuro del trabajo. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar.

En el conversatorio participaron el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado; Rosana Meléndez, directora senior de Recursos Humanos de Walmart Puerto Rico; Alberto Alesi, director general de MPG para México, Caribe y Centroamérica; y Melissa Rivera, gerente general de MPG en Puerto Rico.

Uno de los temas que analizó el panel fue ¿Cómo fomentar la inclusión de jóvenes en el mercado laboral?

“¿Qué hace falta? Que los departamentos de Recursos Humanos entendamos que los beneficios no pueden ser enlatados. Que los jóvenes buscan atender sus necesidades a la medida que tienen un trabajo digno”, respondió la gerente de MPG en Puerto Rico.

Abogan por mayores oportunidades para los jóvenes

Los jóvenes, prosiguió Rivera, “valoran el compartir tiempo en familia, tener espacio para ejercitarse. Quieren aportar, ser parte en paneles donde puedan opinar”.

Alesi, por su parte, indicó que los jóvenes “no son una generación menos comprometida”, como pudieran creer algunos. Lo que ocurre es que muchas veces los patronos quieren resultados inmediatos, y por eso buscan gente con experiencia, en vez de sacar tiempo para adiestrar a nuevos talentos.

“A la empresa privada le falta mucho todavía para darle oportunidad a los jóvenes. En pocos meses, ellos son capaces de aprender mucho”, aseveró Alesi. Señaló que a la juventud le gusta estar en diversos proyectos y diseñar su plan de carrera (“career path”).

“Si algo les aburre, buscan dónde seguir creciendo. Gestionan su carrera más rápidamente y autogestionan su crecimiento laboral”, agregó Alesi.

Por su parte, el secretario del Trabajo dijo que “hay miles y miles de jóvenes que no trabajan”, a veces porque no consiguen una oportunidad de empleo. Y entre los desempleados que buscan un empleo, “la tasa es más alta entre los más jóvenes”, aunque no ofreció cifras.

Otro tema que discutió el panel giró en torno a cuáles serán los empleos del futuro y qué habilidades harán falta en el mercado laboral.

Para la directora de Recursos Humanos de Walmart, las destrezas suaves o blandas (“soft skills”) serán la clave al momento de la contratación. “Las ‘soft skills’ son las más sólidas y las que necesitamos”, dijo Meléndez.

El titular del DTRH coincidió con la ejecutiva de Walmart al señalar que “las destrezas blandas son vitales”. Mencionó que entre las habilidades o destrezas blandas de mayor demanda figuran: el cumplir con itinerario, saber trabajar en equipo, manejar prioridades, tener destrezas matemáticas y también de comunicación.

A estas, la gerente de MPG en Puerto Rico añadió otras destrezas suaves que van a continuar en alta demanda. Estas son: el realizar varias tareas a la vez (“multitasking”) y poseer la capacidad de enfocarse con un mínimo de supervisión.

“Las destrezas blandas son las que van a liderar los empleos del futuro, independientemente de los puestos de trabajo, porque esos pueden cambiar con el tiempo”, añadió Alesi.

Sobre cuáles serán esos empleos del futuro, la gerente general de MPG en Puerto Rico indicó que los relacionados con la tecnología e informática, análisis de datos, temas ambientales, e incluso atención al cliente. Rivera comentó que aunque la inteligencia artificial pudiera desplazar muchos puestos de trabajo, todavía le falta bastante por mejorar.

Por eso, Rivera opina que, incluso, en servicio al cliente hará falta empleados que atiendan ciertas situaciones. “Hay momentos en que el chatbot necesita humanos. Y los temas ambientales, esa es otra área que va a generar empleos a un ritmo mucho más amplio”, añadió Rivera.

La inclusión y la diversidad en el entorno laboral fue otro tema que exploraron los panelistas.

El titular del DTRH indicó que hay que evaluar cuáles son las barreras que impiden que entren más féminas a la fuerza laboral. Además, hay 700,000 personas con diversidad funcional –ya sea mental o física-, muchos de los cuales no tiene empleo. “Hace falta que los patronos les den la oportunidad… Esto no es para cubrir cuota, es porque tienen talento y se merecen una oportunidad”, enfatizó el secretario.