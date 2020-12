El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que el periodo para solicitar el Pago de Impacto Económico, aprobado por el gobierno federal para aliviar los efectos de la pandemia de COVID-19, vence este viernes.

“Exhortamos a los ciudadanos que no han completado la solicitud de la ayuda económica de Ley CARES, que lo hagan a la brevedad posible. A tenor con lo que establece el Plan de Distribución, los enlaces disponibles en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), relacionados a las tres fases del incentivo de $1,200, estarán disponibles hasta este viernes, 18 de diciembre a las 11:59 de la noche. Tanto los ciudadanos que no están obligados a rendir planilla, como los que tienen que registrar su cuenta bancaria, que aún no han completado su gestión de solicitud, deberán hacerlo antes de que termine el periodo”, destacó el funcionario.

Desde la aprobación del Plan de Distribución por el Tesoro federal el pasado 1 de mayo de 2020, se han desembolsado $2,700 millones del Pago de Impacto Económico a 1.8 millones de familias, aproximadamente.

El secretario agregó, mediante comunicado de prensa, que el Departamento ha establecido varias opciones para atender distintas situaciones que han provocado que algunos ciudadanos aún no se hayan beneficiado de la ayuda económica, principalmente por razones fuera del control de la agencia, como lo son los cheques devueltos por el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Asimismo, explicó que aquellas personas que no hayan recibido el Pago de Impacto Económico durante el año 2020 y cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-30, podrán solicitar un crédito reembolsable en la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año contributivo 2020, tengan o no la obligación de rendir la planilla. Más adelante, Hacienda ofrecerá los detalles del proceso.

“Sabemos que hay otros casos de ciudadanos que aún no han recibido la ayuda por discrepancias en el nombre o en el número que aparece en su tarjeta del Seguro Social. Estas personas podrán enviar un mensaje a través de su cuenta en SURI o a través del enlace titulado Asistencia en SURI, que se encuentra en la página principal de la plataforma (suri.hacienda.pr.gov), con copia de su tarjeta de Seguro Social, para poder corroborar su información con el Departamento”, detalló el titular de Hacienda.

En el caso de los ciudadanos que solicitaron recibir la ayuda de Impacto Económico mediante cheque y aún no les ha llegado, antes de hacer una reclamación deberán verificar con Hacienda si el mismo ha sido devuelto por el Servicio Postal.

Para esto, deberán enviar un mensaje a través de su cuenta en SURI o a través del enlace Asistencia en SURI, disponible en la página principal. El Departamento enviará una confirmación a través de SURI y las instrucciones de cómo proceder.

Para información adicional relacionada a los Pagos de Impacto Económico y las disposiciones de este Boletín Informativo, refiérase a la CC RI 20-30 y a los Boletines Informativos 20-12, 20-15 y 20-16 disponibles en la Sección de Publicaciones Oficiales de la página web del Departamento de Hacienda (http://www.hacienda.gobierno.pr/sobre-hacienda/publicaciones/area-de-rentas-internas-y-area-de-politica-contributiva/publicaciones-oficiales). También puede enviar un mensaje a través de su cuenta en SURI o del enlace Asistencia en SURI.