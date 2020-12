A siete meses de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciara el otorgamiento de un incentivo económico para los profesionales de la salud, 1,207 enfermeros y enfermeras del sector público y privado no han recibido el estímulo, confirmó la presidenta del Colegio de Enfermería, la doctora Ana Cristina García.

Ayer, la gobernadora anunció un nuevo incentivo para los profesionales de la salud y, aunque no está claro quiénes serán los recipientes, García tiene muy pocas expectativas. “Lamentablemente, la enfermería siempre está en último lugar. Me preocupa que, de todo esto, no le llegue nada al personal de enfermería, cuando son los que están frente a esta batalla”, sostuvo.

Mediante comunicado de prensa, Vázquez Garced anunció ayer la asignación de $40 millones para el programa de Asistencia a Hospitales Públicos y Privados a través del Cares Act. Los trabajadores que cualificarían para la ayuda son aquellos “primeros respondedores que desempeñen funciones que los expongan a riesgo de contagio por el COVID-19”, según el escrito.

Para García, el retraso en la repartición del primer incentivo -que fluctúa entre los $3,000 y $4,000- se debe a varios factores, pero uno de los principales es la directriz de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que requería una certificación patronal de los enfermeros que trabajan en el sector público.

“Ha habido una falta de comunicación entre OGP y los patronos (del gobierno) porque he tenido que entrar y llamar directamente a los hospitales. Todo ha sido una multiplicidad de factores tanto para el sector privado como para el de gobierno”, subrayó.

Sostuvo que, a través del Colegio, se ha dado a la tarea de recopilar la información de aquellos profesionales que no han recibido la ayuda, la cual compartió con el Departamento de Salud y otros organismos, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Ayer, el Departamento de Salud, el Departamento de Hacienda y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) brindaron poca información en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, lamentó el representante Juan Oscar Morales.

“Ellos mismos no saben a cuántos se les ha pagado ni a cuántos se les debe el incentivo. No pudieron ser precisos, y no puede ser”, cuestionó Morales.

Durante la vista pública, surgió información, aunque no sustentada, de que se les debía la ayuda a cerca de 700 profesionales de la salud del sector público. “El enfermero es el que nos recibe, el que nos atiende y acompaña, es el que está en la primera línea, y que no le hayamos pagado un incentivo que por derecho le corresponde en medio de la pandemia...”, dijo el legislador incrédulo.