Empresarios impactados por la venta de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE) al inversionista extranjero PR Recovery JV, LLC, han entablado un pleito de clases contra el Banco y el comprador y le piden al Tribunal que declare nula dicha transacción, al tiempo que reclaman una indemnización de $300 millones.

La demanda, de 24 páginas, fue radicada el pasado domingo, 23 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el abogado Carlos Lamoutte, quien representa a tres de las empresas afectadas con la transacción de compraventa. Estas son: R&D Master Enterprises, Inc.; Pro Pave Corp.; y Matrix Transport, Inc.

Los demandantes sostienen que la venta de los préstamos a PR Recovery JV fue ilícita, fraudulenta, temeraria y hubo enriquecimiento injusto por parte del comprador, por lo que piden se declare nula.

En noviembre pasado el propio BDE radicó una demanda en el Tribunal de San Juan pidiendo la nulidad de la venta de esa cartera. Alegó el Banco en su recurso legal que la transacción es contraria al fin público y a la razón social por la cual fue creado el BDE; contraria a la ley orgánica del BDE y sus reglamentos y procedimientos internos; y no hubo un proceso de licitación competitiva mediante subasta pública; tampoco se consultó con la Junta de Supervisión Fiscal para su aprobación.

PUBLICIDAD

Otros comerciantes han radicado demandas contra el BDE y también contra Condado 6, otro de los compradores de préstamos del Banco. Estos casos aún están en los tribunales. En uno de ellos el Tribunal, en efecto, declaró nula la venta; sin embargo, el propio BDE y Condado 6 apelaron la decisión. Los afectados aún aguardan por de la decisión del Apelativo.

Mientras, en este caso radicado el pasado domingo, los demandantes indican que PR Recovery los demandó por cobro de dinero y ejecución de hipoteca el pasado 1ro de junio.

De hecho, esa no es la única demanda por cobro de dinero que ha radicado PR Recovery contra comerciantes y clientes del BDE. Tal acción los llevó a entablar este pleito de clases.

En su reclamo al Tribunal, señalan que el comprador PR Recovery se ha identificado como un inversionista y que en las cláusulas del contrato entre el BDE y los empresarios, se establece que el BDE está impedido de vender los préstamos a otra persona natural o jurídica que no sea un banco, un fideicomiso o una institución.

“PR Recovery no era un banco, un fideicomiso o una institución al momento del otorgamiento del contrato de compraventa de la cartera de préstamos, y a la fecha de esta demanda de clase PR Recovery aún no ostenta dichas cualificaciones. PR Recovery no es legítimo cesionario de los préstamos extendidos por el BDE al grupo demandante”, lee parte de la demanda.

Alegan también que mediante esta venta a PR Recovery, “el BDE dispuso de bienes públicos para favorecer a una compañía extranjera de inversión privada en violación de la Constitución de Puerto Rico y las leyes aplicables al BDE”. El BDE cedió unos $384.27 millones en bienes a cambio de solo $33.8 millones, o sea que la vendió con 91% de descuento.

PUBLICIDAD

“Al pretender vender dichos préstamos a un profundo 91% de descuento, el BDE está realmente disponiendo ilegalmente de propiedad pública, sin licitación abierta, y privando a los deudores del BDE y demás miembros de la Clase de sus derechos contractuales, inclusive su derecho al ejercicio del retracto del crédito litigioso”, señalan los demandantes, quienes añaden que la venta fue engañosa y que la transacción nunca contó con la autorización de la junta de directores del BDE.

Este diario ha intentado entrevistar a algunos de los miembros de la junta del BDE, entre ellos al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, pero el funcionario ha declinado responder sobre ese tema.

Los demandantes piden al Tribunal que decrete que los oficiales del BDE y PR Recovery actuaron intencionalmente mediante fraude y dolo, a sabiendas que esa transacción no se podía realizar como se hizo.

Por ello, solicitan que la compraventa se declare nula y que se le prohiba a PR Recovery continuar demandando por cobro de dinero a los comerciantes.

Además, piden que el Tribunal decrete que con la anuencia de los oficiales del BDE que manipularon la transacción para beneficiar a PR Recovery, ha ocasionado graves daños y perjuicios a los miembros de la clase, por los cuales PR Recovery debe responder solidariamente. Los daños los estiman en una suma no menor a $300 millones.