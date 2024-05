Director de la Junta Fiscal aboga para que el Negociado de Energía mantenga su poder de fiscalización

“Hay intentos de derogar elementos clave de la transformación energética en Puerto Rico, politizando las regulaciones de energía. No nos llamemos a engaño, la Ley 10 no es sobre medición neta. Es un asalto directo al regulador independiente y su habilidad de trabajar libre de interferencias” , dijo Mujica ante el grupo de empresarios. “El gobierno se ha alejado de su propia política de despolitizar el sector de energía y dejar las decisiones en manos de un regulador independiente. La Ley 10 interfiere con ese regulador y permite que los intereses especiales los silencien. Estamos 100% detrás de la energía renovable y de movernos a energía renovable”.

“Entiendo que hay mucha gente haciendo mucho dinero y no quieren un análisis independiente, pero no debemos cerrar los ojos y oídos a los hechos y los datos. Se debe completar el estudio para que se sepa lo que está pasando con el programa”, dijo Mujica.

“Hasta que no se haga ese estudio, el programa de Medición Neta no cambia, se queda exactamente igual. El público necesita entender que no hay un escenario en el que los clientes actuales se van a ver afectados. La energía solar beneficia al interés público. El negociado determinará qué políticas necesitan estar en su lugar y qué reglas hay que revisar para poder llegar a la meta de renovables”.