La organización de líderes corporativos Business Roundtable emitió esta semana una serie de recomendaciones de política pública para mejorar el acceso a banda ancha y reducir la brecha digital, por entender que en el contexto del COVID-19 con trabajo y estudio remotos “demasiados estadounidenses, en especial en comunidades rurales y domicilios de bajo ingreso, carecen de acceso a internet de alta velocidad y a precios asequibles”.

Así lo explicó mediante un comunicado el presidente del Comité de Infraestructura de la organización. Brendan Bechtel, quien a su vez es el principal ejecutivo Bechtel Group Inc.

“Donde uno vive no debe determinar si uno tiene acceso a banda ancha. Un tercio de los domicilios en Estados Unidos aún no tienen internet veloz ni computadora, lo cual significa que los adultos no pueden trabajar desde el hogar y los niños no pueden aprender desde el hogar”, planteó Robert F. Smith, presidente de Vista Equity Partners.

“El sector privado ha hecho mucho para invertir dinero en estas tecnologías para que todos los estadounidenses tengan acceso. Sin embargo, aún hoy, tenemos el reto en las áreas rurales, no tenemos esa conectividad de banda ancha”, reconoció Hans Vestberg, CEO de Verizon. “Así que tenemos que continuar trabajando juntos el sector público y privado para realmente crear esa accesibilidad y asequibilidad para todos”.

Por ello, formularon unos principios que ayuden a mejorar el acceso a internet de banda ancha para que más personas en comunidades en desventaja puedan realizar las actividades productivas, como trabajar, emprender y aprender de forma remota, que se han hecho vitales en el contexto de la crisis sanitaria.

Algunos de estos principios son:

Mejorar los mapas de cobertura. Apoyan los esfuerzos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y el Congreso para documentar en mapas más precisos el despliegue de banda ancha en todo Estados Unidos, Solo así, plantearon, se podrá identificar mejor los bolsillos sin cobertura.

Aumentar y modernizar las inversiones federales. Un informe de la FCC en 2017 estimó que costaría $80,000 llevar internet de alta velocidad a todas las áreas sin ese servicio. Para eso, apoyan el uso de subastas de espectro debidamente incentivadas, que ayuden a financiar el despliegue de infraestructura; la distribución de fondos existentes para esta finalidad y legislar para que se creen financiamientos significativos y consistentes que ayuden a cerrar la brecha digital en áreas rurales. Recomendaron modernizar programas establecidos de la FCC como el Fondo de Servicio Universal, el subsidio de telefonía Lifeline y E-rate para asegurar acceso a conexión a domicilios, escuelas, bibliotecas y proveedores de salud en áreas urbanas y suburbanas donde no hay suficiente cobertura.

Acelerar el despliegue con procesos de permisos más ágiles a todos los niveles y reducir las barreras regulatorias. Por ejemplo, los gobiernos locales y estatales deberían adoptar plazos uniformes para revisar las solicitudes de despliegue de infraestructura de banda ancha.

Los integrantes de Business Roundtable lideran compañías que en conjunto emplean a más de 15 millones de personas y generan $7.5 billones (trillions, en inglés) de ingresos.