El informe más reciente de empleo y desempleo que publica mensualmente el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos mostró un incremento de 67,000 personas empleadas entre mayo del 2021 y el mismo periodo de 2022, para un total de 1,134,000. Una cifra que representó una participación laboral de 43.6%.

En cuanto a la tasa de desempleo para mayo del 2022, esta se colocó en 6.4%, lo que representó una deducción de 1.7% frente a mayo del año anterior que alcanzó los 8.1%.

“En mayo de 2022, los datos de la encuesta de grupo trabajador ajustados estacionalmente mostraron una reducción en el total de empleados así como en el desempleados al comparar con abril de 2022″, reconoce el informe que es preparado con la colaboración del Instituto de Estadísticas.

Al analizar las cifras, el economista de la firma Estudios Técnicos, Leslie Adames, explicó que “a nivel anual lo que estamos observando es un incremento en el grupo trabajador de 20,000 personas, y esto, al igual que el mes anterior, continúa estando influenciado por personas que estaban fuera del grupo trabajador y que han optado por ingresar al grupo trabajador”.

El economista apuntó al crédito por trabajo y al crédito por hijos como unos de los factores positivos que han movido personas al grupo trabajador, además de la expectativa de que se están creando más empleos.

“Hay una cantidad de fondos de reconstrucción y de recuperación, fondos federales que se van a utilizar para fomentar la inversión en distintos proyectos, pues eso va a generar empleo en el sector de la construcción y esa demanda generada por esa actividad va a generar empleos en otros sectores que se complementan con el sector de la construcción”, explicó Adames.

El economista resaltó el que la tasa de empleo para mayo del 2022 está en 41.1% mientras que para mayo de 2021 la tasa estuvo en 39.3%. Además de la construcción, otros renglones de aumento incluyen servicios profesionales y comerciales, recreación, alojamiento y finanzas.

Estas áreas ayudaron a que la cifra de trabajadores no agrícolas llegara a los 915,800 trabajadores, lo que representa un aumento de 51,500 empleos en comparación a mayo del 2021. Igualmente el empleo agrícola, casi se duplicó para ir de 8,000 personas a 15,000 personas.

Sin embargo, el economista reconoció que la velocidad de la creación de empleos se está ralentizando porque hay sectores como el minorista que están moviéndose a un ritmo más lento. Otros sectores que muestran una baja según el informe son transportación, utilidades, gobierno e información.

Otra cifra a resaltar es que 11,000 de las personas que entraron al grupo trabajador eran personas que ya estaban retiradas pero decidieron regresar al trabajo, por lo que el economista identificó como la espiral inflacionaria que experimenta Puerto Rico.

“Esas personas que en un momento dado decían mira, es que yo no necesito trabajar porque soy viejo, soy joven o estoy retirado, al enfrentar un entorno inflacionario como el que estamos enfrentando, donde el dinero no les da, pues no tienen otra opción que integrarse al mercado laboral y tratar de complementar sus ingreso” argumentó Adames.

El economista explicó que estamos en un momento en que hay indicadores económicos positivos también hay elementos que apuntan a que la tendencia no se va a mantener en un ritmo favorable de crecimiento de empleos.