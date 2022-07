La reestructuración de la deuda de Puerto Rico permitió preservar las pensiones vigentes mientras otorgó un trato relativamente beneficioso a los bonistas, pero a su vez, el proceso provisto en la ley federal Promesa abrió la puerta para que otras jurisdicciones estadounidenses en problemas consideren modificar los beneficios de sus empleados públicos y recurrir a instrumentos financieros atados al desempeño de los recaudos para cumplir con sus obligaciones.

De igual forma, aunque la reestructuración quitó “estrés financiero” al gobierno de Puerto Rico, la pieza clave para que el territorio estadounidense maximice los beneficios de ese proceso continúa en ascuas: disciplina presupuestaria y hacer que la economía crezca más allá del beneficio que representa la llegada de fondos federales. Y mientras no haya claridad en esos asuntos, será la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), quien decida cuándo y cómo terminará sus funciones en Puerto Rico.

Esos fueron los planteamientos más destacados en un foro acerca de las lecciones del proceso de bancarrota de Puerto Rico y que tuvo por participantes al presidente de la JSF, David Skeel, la ex directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, el analista John Ceffalio, de la firma CreditSights, y el director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

El foro fue parte de la conferencia de Finanzas Municipales, evento que el Instituto Brookings ha celebrado por espacio de una década. La discusión acerca de las lecciones aprendidas en la reestructuración de Puerto Rico estuvo a cargo de la periodista del servicio especializado Bloomberg, Michelle Kaske.

“Pienso que sí. Se estableció un precedente en Detroit y en algunas de las quiebras en California que nunca se litigaron en foros más altos, podría no ser el caso”, indicó Ceffalio, cuando Kaske preguntó si en la eventualidad de que ocurran otros procesos de quiebra en el mercado municipal estadounidense continuará la tendencia de que los pensionados resulten más favorecidos que los bonistas.

Según Ceffalio, a la hora de negociar, pareciera que los pensionados tendrán “una mejor reclamación moral y política”. En síntesis, explicó el analista, un conductor de autobuses retirado, un maestro retirado podría tener más peso en el proceso porque es posible que un fondo mutuo, por ejemplo, se resista a entrar en una disputa pública con los pensionados.

“Pienso que eso es un precedente y que va a continuar de esa forma”, agregó Ceffalio, quien también sostuvo que es posible que otras jurisdicciones en procesos de reestructuración recurran al Instrumento de Valor Contingente (CVI) para pagar a sus acreedores.

A preguntas de Kaske, Jaresko tomó la palabra para expresar que establecer paralelismos entre los casos de Detroit y Puerto Rico no necesariamente es favorable. Explicó que en la isla, las pensiones del sector público son muy bajas, en ciertos casos, los trabajadores del sector público no cotizaban al Seguro Social.

“Si solo mides lo que está en el plan (PDA), estás en lo correcto, no hay cortes en el plan. Sin embargo, hubo una serie de recortes previo a eso”, indicó Jaresko haciendo referencia a los múltiples recortes en los beneficios de pensión que se adoptaron en Puerto Rico bajo diversas administraciones de gobierno antes de Promesa.

Alivio fiscal a cambio de los beneficios a los trabajadores

Según Jaresko, si la JSF hubiera continuado con los recortes en las pensiones, a la larga, ello habría aumentado el gasto en beneficios sociales a esa población y por ende, habría puesto en peligro pagar a la deuda de manera sostenible.

Pero Jaresko, también indicó que, como parte de la confirmación del PDA del gobierno central, se liberó al fisco puertorriqueño de la obligación de proveer un beneficio de pensión a los empleados públicos todavía activos.

“Ya no hay sistemas de beneficio definido en Puerto Rico, todos se congelaron”, dijo Jaresko al indicar que ese beneficio que obtuvo la isla en el proceso de reestructuración, podría ser considerado por otras jurisdicciones municipales.

“A futuro, el gobierno no va a incurrir en nuevas obligaciones a nombre de nuevos empleados públicos y no creo que haya alguna jurisdicción municipal de la que esté conciente que tenga ese beneficio que se ha creado financieramente para Puerto Rico en este proceso”, prosiguió la también ex ministro de Ucrania al indicar que ese ajuste “es un costo mayor para los pensionados que no aparece en los números”.

Jaresko sostuvo que reestructurar la deuda de la isla quitó “estrés” al fisco, lo que debe permitir un mejor proceso presupuestario y a su vez, impulsar otros cambios que propendan a una mayor actividad económica.

Los “temores” detrás del CVI

Al reflexionar acerca del proceso de bancarrota en Puerto Rico, Skeel aseguró que la reestructuración de las obligaciones de la isla tomó más tiempo del esperado, pero obró en beneficio de todas las partes.

“Al final todo funcionó… Sí, tomó cinco años y hubo muchas altas y bajas que se exarcerbaron con los huracanes, los terremotos, la expulsión de un gobernador y la pandemia”, dijo Skeel al indicar que la JSF cumplió su objetivo de reestructurar la deuda del gobierno “de una vez”.

El experto en derecho de Quiebras sostuvo que en lo que atañe al gobierno central, Puerto Rico terminó con un servicio a la deuda anual que ronda unos $1,150 millones, lo que sería menos del 8% de los recaudos que entran al erario por concepto de impuestos.

Skeel, quien aseguró que Jaresko fue pieza clave para consumar la reestructuración, destacó la creación del CVI como un elemento novel al tiempo que aseguró que el gobierno podrá cumplir con los términos pactados en el PDA porque estableció términos “claramente sostenibles”.

“Los bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés), en particular, terminarán muy bien al final”, agregó Skeel.

Al ofrecer detalles acerca de las negociaciones, Skeel reveló -por primera vez- que si bien la estructura del CVI se había considerado desde el principio, la JSF tenía temor de incorporarlo en la estructura de pagos a los bonistas.

El CVI es un instrumento que garantiza a los bonistas un ingreso adicional al pago anual de la deuda pública reestructurada cuando los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) excedan las proyecciones en plan fiscal certificado para el año fiscal 2020. A lo sumo, los bonistas recibirían hasta $3,500 millones por concepto del CVI durante la vida del PDA.

La estructura final del CVI fue diseñada por el equipo de asesores financieros de la JSF en Citi, recordó Skeel. “El beneficio obvio del CVI es que es una manera de estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo”.

“Había una diferencia bien grande de opinión en torno a cuáles serían los recaudos más probables a futuro y el CVI era una manera de crear un puente en esa brecha”, dijo Skeel.

El abogado reconoció que el instrumento podía convertirse en “un desastre” si su pago se ataba a algún criterio que no reflejara bien el comportamiento de la economía o pudiera manipularse.

“En el pasado, en el espacio (de deuda) soberana, el CVI a menudo era vinculado al producto nacional bruto (GNP) y en algunas ocasiones, eso salió mal. Estábamos muy, muy preocupados de que algo así pasara y no estuvimos de acuerdo hasta muy tarde en el proceso”, dijo Skeel.

Acto seguido, Skeel señaló que aceptaron vincular el CVI al desempeño de los recaudos del IVU porque es una fuente de recaudos fácil de establecer y que puede reflejar el curso de la economía.

La pieza que falta

Desde la perspectiva de Marxuach, la ley Promesa facilitó la reestructuración de la deuda y Puerto Rico obtuvo un alivio “significativo” en materia de endeudamiento.

“La segunda parte de Promesa era, sin embargo, reformar el proceso presupuestario y pienso que ahí el progreso ha sido mucho más lento debido al hecho de que ha habido mucho toma y dame entre la (JSF) y el gobierno local”, sostuvo Marxuach al plantear que la clase política parece no haber aprendido nada de los eventos que llevaron a la bancarrota.

Marxuach hizo referencia a movidas legislativas y del Ejecutivo recientes para atender gastos recurrentes con ingresos no recurrentes, como los aumentos salariales a los maestros, o a las propuestas para retirar fondos de agencias y así financiar problemas particulares como el coste de la electricidad.

“Los políticos no van a renunciar al poder que significa asignar el presupuesto”, dijo Marxuach al indicar que, en muchos sentidos, Puerto Rico opera bajo la premisa de obtener beneficios del gobierno.

“Cuando analizas Promesa como un todo, no solo el Título III, algunas cosas funcionan y otras, han funcionado parcialmente”, sostuvo Marxuach, quien recordó que el Título V del estatuto, dirigido a la actividad económica no ha funcionado.

La salida de la Junta

Durante el foro, los panelistas abordaron otros aspectos del proceso de bancarrota de Puerto Rico.

Entre estos, la necesidad de que la isla logre articular una propuesta para acrecer su economía más allá de la inyección de fondos federales, el hecho de que tomará años antes de que Puerto Rico pueda obtener una clasificación crediticia de grado inversión y la falta de claridad en torno al momento en que la JSF concluya su mandato en Puerto Rico.

En términos generales, Promesa establece que la JSF terminará su mandato cuando Puerto Rico opere con cuatro presupuestos balanceados y acceda al mercado de capital a tasas razonables.

Para Jaresko, esos criterios definidos en Promesa proveen “una flexibilidad enorme” al organismo, pues será este el que determine cómo aplicará tales parámetros.

Por ello, agregó Jaresko, será el organismo el que decida cuándo y cómo terminaría sus funciones en Puerto Rico.