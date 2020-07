Tras el cierre de la etapa de radicación de planillas en este ciclo contributivo “atípico”, marcado por la transición digital y el servicio remoto impuesto por la pandemia, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reenfoca sus cañones hacia la rendición de cuentas y la fiscalización.

“Los estados financieros auditados son una prioridad máxima”, declaró Parés Alicea en entrevista con Negocios a horas de que se venciera el plazo para entregar planillas el 15 de julio. “Ojalá podamos continuar los procesos de digitalización y continuar agrandando a SURI (Servicio Unificado de Rentas Internas) para automatizar procesos y factores de fiscalización”.

SURI, que se basa en el software Gen Tax, cerró a finales de febrero su tercera fase de implementación, al integrar el manejo de contribuciones corporativas, individuales y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

El titular reconoció que con el azote económico que ha traído la pandemia no es momento para redoblar esfuerzos de fiscalizar recaudos, pero sí lo será “una vez se vaya normalizando la actividad económica”. Para ello, la agencia ya está armada con 487,000 más declaraciones informativas “que dan más visibilidad al Departamento y material para hacer planes de descubrimiento automatizado para que la plataforma se comunique directamente” con la persona o entidad que detecta en incumplimiento.

A preguntas de cuáles son las principales lecciones sobre el proyecto de transformación digital en Hacienda, Parés Alicea apunto a dos factores: “tener un proveedor de servicios tecnológicos de calibre mundial” y a la vez “empoderar al equipo” para que puedan hacerse cargo.

Recordó que su primera acción cuando asumió el rol de dirigir Rentas Internas fue, precisamente, colocar a empleados de carrera como los gerentes de proyectos y los puntos de contacto para la transformación digital del área, no a contratistas externos. “Ese fue el gran acierto en todo esto”, reflexionó.

“Hay que vencer la tesis de que la tecnología viene a sustituir sus funciones y ellos sientan miedo de perder sus empleos. Esto solo lo puedes vencer haciéndolos parte integral de la digitalización”, recalcó.

Y, con las políticas de austeridad que progresivamente han reducido la plantilla pública, ve mucho más urgente optimizar y automatizar procesos para que el servicio directo no sufra y la fiscalización tampoco. Esta reducción, en el caso de Hacienda, ha ido de 5,000 empleados en los años 1990 a 1,700 en el presente.

“A veces menos no es más. Hay que invertir en el gobierno, en nuestros procesos, tecnologías y en nuestra gente”, puntualizó. “Todavía me queda dar mejores condiciones de trabajo a nuestros empleados. Me parece tan injusto que haya auditores cobrando $1,300 mensuales. Nos queda eso para seguir maximizando”.

En esa línea, el titular agradeció que la presente administración de Wanda Vázquez Garced haya dirigido fondos para la implementación de la tercera fase de SURI y, con ello, dado continuidad a la iniciativa que se había iniciado en 2016, bajo la administración de Alejandro García Padilla.

En otras lecciones más puntuales, destacó la importancia de diseñar formas que sean fáciles de llenar pero a la vez faciliten el cumplimiento con leyes y reglamentos. “Si el formulario induce a error, el proceso va a estar totalmente errado y va a requerir mayor intervención del equipo. Hay que cambiar los enfoques de preintervención a uno que use más la inteligencia sobre los datos que se obtienen para pescar a quienes incumplen, sin tener que afectar al resto”, recomendó.