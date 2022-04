Por años se ha tenido la noción de que Puerto Rico produce pocos bienes y que su población importa la gran mayoría de los productos que consume. Sin embargo, un estudio reciente echa por la borda esa idea al revelar que el 77% de los gastos de consumo del puertorriqueño en el año 2020 fueron de productos y servicios hechos en la isla.

Ese fue uno de los principales hallazgos del estudio “Impacto de la producción local en la economía de Puerto Rico”, comisionado a la firma Inteligencia Económica por la Asociación Hecho en Puerto Rico. El peso mayor lo llevan los productos, los cuales representan 56% del total, mientras los servicios son el 44% restante.

Los hallazgos fueron develados ayer ante los socios de la entidad empresarial como parte de su asamblea anual, celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce.

El economista Gustavo Vélez, fundador de Inteligencia Económica, sostuvo que la producción local de bienes y servicios en cualquier economía es la base fundamental del desarrollo económico. Puerto Rico, habiendo pasado diferentes eventos económicos, fiscales y naturales desde el 2006, ha visto su producción altamente afectada, pero aún así siete de cada 10 bienes y servicios que se consumen en el país no se importaron, sino que se hicieron localmente.

En términos generales, cada hogar consume $148 diarios, de los cuales $33 son bienes y servicios importados, y los restantes $115 son locales.

La presidenta de Hecho en Puerto Rico, Aysha Issa, entregó el premio de la presidenta a Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media. (Suministrada)

Cabe señalar que la Ley 14 de 2004, conocida como la Ley para la inversión en la industria puertorriqueña, cambió la definición de lo que es un producto hecho en Puerto Rico. El estatuto establece que si en la isla se le añade más del 35% de su valor se considerará un producto hecho en Puerto Rico, aunque la mayoría de sus componentes y mano de obra sean del exterior.

Algo similar aplica a los servicios. En ese caso la definición es algo más amplia. Las operaciones que lleve a cabo una empresa en Puerto Rico que a base de su naturaleza, complejidad, inversión y número de empleos que generan en el país, representen una “contribución sustancial” a la economía de la isla se podrían considerar servicios hechos en Puerto Rico.

Como parte del estudio, la firma encuestó a empresas en la isla, de las cuales el 82% son socias de Hecho en Puerto Rico, con el objetivo de conocer su perfil y la aportación que hacen a la economía local. De esas, el 52% pertenece al sector de manufactura, 11% al sector agrícola, 5% a la construcción, 5% a servicios de salud y 5% al entretenimiento, entre otros sectores.

El 50% de los encuestados tiene menos de 10 empleados, y un 47% generó menos de $1 millón en ventas en el 2019, lo que significa que muchos de ellos son pequeñas empresas.

Vélez indicó que los socios de Hecho en Puerto Rico generan, en total, $4,995 millones en ventas anuales. Un 14% de ellos dijo que más del 90% de sus compras son manufacturadas en Puerto Rico.

Otro dato revelador fue que pese a que el 86% de los encuestados dijo vender productos manufacturados en la isla, solo el 68% de ellos tiene el sello Hecho en Puerto Rico. El estudio no indagó en las razones para ello.

Asimismo, entrevistaron a 541 consumidores en los supermercados en todos los puntos cardinales de la isla, para conocer si apoyan o no los productos locales. El 56% dijo que prefiere comprar productos hechos en Puerto Rico, 21% respondió que no se fija, y 23% contestó que no elige productos locales cuando va de compras.

La segunda pregunta que contestaron los consumidores fue que si comprarían un producto hecho en Puerto Rico aunque costara más que el importado. Un 40% dijo que sí, 59% respondió en la negativa y 1% no respondió.

Vélez señaló que una manera de fomentar un mayor consumo de productos y servicios locales, y apoyar así el crecimiento de la economía del país, es que cada hogar sustituya, al menos, $1 en bienes y servicios importados por locales. “Sustituir $1 de consumo de bienes y servicios diarios por bienes y servicios producidos en Puerto Rico conlleva un aumento en el consumo local de $440 millones. Este ejercicio no conlleva un aumento en consumo, sino una sustitución de bienes y servicios importados por sus equivalentes producidos localmente”, aseveró el economista.

Explicó que con ese $1 que cada hogar deje de comprar en bienes importados y los use para compra local, la producción nueva aumentaría en $909 millones anuales. Y se generarían 4,400 empleos nuevos, de esos más de 2,900 en servicios y 1,487 en manufactura.

“La producción local y el efecto multiplicador que la misma conlleva es capaz de crear miles de millones de dólares en nueva actividad económica y empleo”, agregó el economista.